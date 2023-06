No tuve formación musical porque me di cuenta muy temprano de que por ahí no va la cosa. Pero la necesidad de manifestar mis emociones y pensamientos me llevó a descubrir que el cine es una gran manera de manifestarme.

El año 2010 yo fui a la hacienda familiar donde vive un tío. Me di cuenta de que todo estaba muy seco y pregunté la causa. Mi tío me respondió, señalando con un dedo hacia las montañas, que “allá arriba desvían el agua de la acequia”.

¿Cuánto tiempo le tomó concretar la cinta?

La escribí en un año, entre 2012 y 2013. A partir de eso comenzamos a trabajar en su desarrollo. La mandamos a laboratorios de guion, participamos en el Bolivia Lab en diferentes versiones. En 2017 ganamos el Eduardo Abaroa a Mejor Proyecto y fuimos seleccionados en 2018 en Málaga. En 2019 filmamos y, como le comenté, éste fue un proceso bastante largo.

El tiempo se debe también por la dificultad de conseguir financiamiento, levantar la credibilidad necesaria.

¿Cómo le está yendo en público en el país?

El público se está levantando lentamente. No hay la recepción que esperaba y eso se debe a varios factores. Uno de ellos es que las salas no la promocionan y no tenemos recursos para lograrlo independientemente. Competimos contra los blockbusters como La Sirenita, Rápidos y Furiosos, Transformers, que jalan mucha gente.

Y no es tarea de nosotros el formar públicos. Es el deber del Estado, desde el sistema estructural educativo.

Tarija nos acostumbró a películas cómicas, pero Los de abajo se aleja de ese género...

Eso es cierto y es algo de lo que quise separarme desde el inicio. Creo que podemos caer en lo facilongo al caracterizarnos, como tarijeños sólo como personas alegres en las comedias y no trabajar en más temas, algunos que pueden ser duros, en nuestra cinematografía.

Hay una idea muy limitada de la realidad tarijeña en el cine. Sí, somos joviales y alegres... pero descuidamos la otra parte, los dramas que se viven. Me llama la atención la cantidad de suicidios que se dan en la región, pese a esa “gran alegría”.

Los dramas no son contados. (Por ejemplo:) económicamente Tarija no está bien y la gente está buscando formas de sobrevivir. Nosotros no podemos limitarnos a mostrar la guitarreada y la fiesta. Es nuestra responsabilidad como cineastas el hacer visibles esas historias que muchos dejan de lado.

¿Cuál diría que es su género?

Me gusta mucho hablar de aquello que va a ocurrir. En ese sentido la fantasía no me parece atractiva, porque no me parece que vaya a ocurrir.

Quiero contar historias que le toquen una fibra a las personas porque conocen a alguien que pasó por una situación así.

Tiene un elenco de lujo, ¿cómo lo consiguió?

Con mucho trabajo. Fernando Arze Echalar fue seleccionado primero, ya que encajaba en lo que queríamos para Gregorio.

Posteriormente comenzamos a buscar actores que se complementaran con Fernando y por eso el casting lo hice yo y me tomó tiempo.

La coproducción colombiana nos enviaba propuestas de actrices, pero todas eran muy rubias y despampanantes para el papel que requeríamos, no eran verosímiles en el contexto de la historia. Así que investigué en Instagram y así di con Sonia Parada, quien fue perfecta.

De esa manera fuimos consiguiendo el resto del elenco, buscando enlaces en las redes sociales como Instagram y YouTube; además, recurriendo a los coproductores de los países Argentina y Colombia.