Ana Bárbara hará bailar a los Viajeros La Paz-Charaña

Bandido, Todo lo aprendí de ti y Como me haces falta son algunos de los éxitos que interpretará la cantante mexicana Ana Bárbara en la recepción social de la Fraternidad Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña en el Gran Poder.

El recital se realizará el domingo en la ciudad de La Paz. La mexicana anunció en las últimas horas que ya está rumbo al país. Hoy, la artista ofrecerá una conferencia de prensa junto con los pasantes de la fraternidad Viajeros La Paz-Charaña, según un comunicado de prensa.

La artista confirmó su llegada al país. “Dicen que la mejor forma de empezar el año es cantando. ¿Dónde los voy a ver?”, publicó la cantante de Bandido junto a un post en el que señala las fechas de sus conciertos en Bolivia y otros países.

En la ciudad de La Paz, Ana Bárbara presentará el domingo un show exclusivo para la recepción de la Fraternidad Nueva Generación Viajeros La Paz-Charaña en el Gran Poder.

En la fiesta de esta fraternidad -también- se presentarán el cantante chileno Américo y la agrupación mexicana Liberación. Además, la recepción social estará animada por los grupos nacionales Raymi Bolivia y Euphoria, entre otros.

Además de su recital en La Paz, la cantante mexicana se presentará el sábado 28 de enero en el Hotel Avanti, en la ciudad de Cochabamba.

Para el concierto en Cochabamba las entradas se venden mediante Clicket.bo. Los precios de las entradas oscilan entre 700 y 190 bolivianos.

Ana Bárbara es una cantante, compositora, actriz, coreógrafa y productora mexicana. Nada, La trampa, Me asusta pero me gusta, Ya no te creo nada, No lloraré, Cómo me haces falta y Quise olvidar son los sencillos que le valdrían el seudónimo de “La Reina Grupera”.

La última visita de Ana Bárbara al país se registró en el año 2014. Se presentó en la recepción social de la fraternidad Los Verdaderos Intocables de Gran Poder.

Una vida dedicada a la música

La mexicana lanzó su primera producción musical Ana Bárbara en el año 1994 y alcanzó más de 100 mil copias vendidas, según el portal mx.hola.com.

Después, en 1995, Ana Bárbara presentó su segundo disco La Trampa. En 1996 lanzó Ay amor, su tercer disco.

La cantante siguió cosechando éxito en el género grupero y lanzó su cuarta producción Los besos no se dan en la camisa. En este disco está uno de sus temas más conocidos: Como me haces falta, de la autoría de Marco Antonio Solís. Con esta composición ocupó los principales puestos de popularidad en la radio en México y Estados Unidos, además de varios países de América Latina.

Según la revista Hola México, con los discos Tu Decisión y Te regalo la lluvia, su quinta y sexta producción musical, respectivamente, “La Reina Grupera” continuó sembrando éxitos.

En 2003, con el álbum Bandido, la cantante mexicana alcanzó la cima del éxito. Presentó -después- su siguiente disco Loca de Amor.