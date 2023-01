La cantante estadounidense Anita Pointer, integrante de la galardonada banda de las Pointer Sisters, murió el sábado a los 74 años de cáncer, informó su publicista.

Junto con sus hermanas Bonnie, June y Ruth, Anita fundó la banda de soul, que deleitó a fans de todo el mundo con éxitos como I’m So Excited, Jump y Fire. El grupo de Oakland, California, lanzó su primer álbum en 1973 y durante su carrera fue reconocido con tres premios Grammy.

“Es triste informar que mi cliente, la ganadora del Grammy Anita Pointer, de Pointer Sisters, falleció después de una heroica batalla contra el cáncer”, dijo Roger Neal en Instagram. El deceso ocurrió en la víspera de Año Nuevo en su casa de Los Ángeles rodeada de su familia, dijo Neal a CNN.

“Si bien estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Anita, nos consuela saber que ahora está con su hija, Jada, y sus hermanas June y Bonnie, y en paz”, dijo la familia de la cantante en un comunicado. “El cielo es un lugar hermoso más amoroso con Anita allí”.

Anita nació en Oakland el 23 de enero de 1948. Fue la cuarta de los seis hijos del matrimonio de Sarah Elizabeth y el reverendo Elton Pointer. En 1969 se unió a sus hermanas, formando el grupo Pointer Sisters. Alcanzaron la fama en 1973 con el tema Yes We Can Can.