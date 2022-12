Los Globos de Oro presentaron ayer sus nominaciones, con Argentina 1985 como gran representante latinoamericana. El certamen busca redimirse luego de que denuncias de racismo, sexismo y corrupción destrozaran su prestigio

Argentina 1985, el filme argentino sobre el histórico juicio que condenó a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), competirá en la categoría de película de habla no inglesa en la ceremonia que se celebrará en Beverly Hills el 10 de enero.

Mientras que The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla), sobre el final abrupto de una amistad en una pequeña isla irlandesa durante la década de 1920, obtuvo ocho nominaciones, la mayor cantidad para un film en casi dos décadas, incluida la de mejor comedia del año. Con seis nominaciones, la comedia fantástica Everything Everywhere All At Once (Todo a la vez en todas partes), en la que Michelle Yeoh encarna a una madre repentinamente inmersa en universos paralelos, será una seria competidora.

Le siguen, con cinco nominaciones cada uno, el muy personal filme de Steven Spielberg Los Fabelman, y el largometraje sobre la época dorada de Hollywood Babylon, por el que el mexicano Diego Calva aspira a coronarse como Mejor actor de comedia.

Pero más que los nominados, es la actitud de la élite de Hollywood hacia los Globos de Oro lo que acaparará la atención en esta 80.ª edición. Porque estos tradicionales galardones, que abren la temporada de premios de la industria cinematográfica en Estados Unidos, han perdido gran parte de su brillo por múltiples escándalos.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que constituye su jurado, ha estado en crisis desde las revelaciones a principios de 2021 que acusan a sus miembros de falta de diversidad, discriminación y corrupción. Todo Hollywood tomó distancia de la última ceremonia en enero. Los premios se entregaron sin público, se anunciaron en Twitter.

Pero después de cambios cuidadosamente impulsados, la HFPA espera recobrar su lustre. Su socio histórico, la cadena NBC, ha aceptado retransmitir la ceremonia de 2023. Queda por ver si los nominados irán a la fiesta: muy pocos reaccionaron públicamente el lunes. En las redes sociales, varias cuentas promocionaron sus películas y felicitaron a los elegidos.