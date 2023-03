Creación Se formó en junio de 1982 en Taastrup, un suburbio de Copenhagen, por el baterista Carsten Nielsen y el guitarrista Jørgen Sandau. En 1991 el grupo se disolvió. Pero volvería en 1998.

Discos Fear of Tomorrow, Terror Squad, By Inheritance, B.A.C.K., When Death Comes, My Blood, Legions, Penalty by Perception, The Face of Fear y X.