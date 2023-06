Mediante videos en sus cuentas de redes sociales -concretamente Facebook y Tik Tok- la cantante Mónica Ergueta protestó contra el programa de la verbena paceña de este año. Asegura que no hay equidad de género y que “no es correcto” que no hayan más artistas paceños.

“Estoy pidiendo un gran favor, hagan un tributo a Jach’a Mallku, que esté Veneno (-...) Como es posible que artistas paceños no estén cantando a nuestros hermanos”, dijo en un video transmitido en su cuenta de Facebook. “Yo soy paceña como él. ¿Por qué me desmerece?”.

¿Nos discrimina, no nos discrimina (..) No hay ni una mujer en a verbena alcalde (...) No sea malagradecido con las mujeres (..) Yo le he dicho, le regalo mi actuación”, indicó dirigiéndose al alcalde Iván Arias en otro.

La cantante de música tropical realizó esta denuncia dos días después que el gobierno municipal hiciera el lanzamiento oficial del evento. Según las autoridades, este año el festejo tendrá una duración de 13 horas y reuniría a 500 artistas.

Ergueta indicó que además de la denuncia en las redes sociales, buscará aliados para presentar una formal en contra de la alcaldía. “No es justo que ignore a las mujeres. Tenemos artistas con mucho talento en La Paz que deberían estar en la verbena”, dijo a Página Siete.

Sin embargo, tanto en el acto de lanzamiento del festejo paceño, como ayer, la Secretaría Municipal de Culturas indicó que aún no se cerró la cartelera del evento. El martes, el secretario Rodney Miranda dijo que habían varios grupos y solistas con los que aún se estaba negociando, por lo que no se presentará el programa final hasta que todo quede definido.

Del mismo modo, ayer fuentes de esa ofician municipal confirmaron a Página Siete que aún no está listo el cronograma. Tampoco informaron de cuándo se lo presentará oficialmente.

Por otro lado, se recordó que en el acto de lanzamiento estaba la DJ paceña Nina Schatz entre los músicos presentes, quienes, junto a las autoridades municipales y los representantes de las empresas auspiciadoras, anunciaron la condición internacional de esta versión del evento. Asimismo, se recordó que entre los participantes se encuentran varios elencos de danza en los que participan mujeres.

Ergueta, por su parte, asegura que ya está lista la cartelera y que en ella no hay mujeres. Adelantó que tiene de aliados a concejales y personalidades para seguir con su reclamo.