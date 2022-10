Bad Boys Blue llega a Bolivia con su Eurodisco

You’re a Woman, Pretty Young Girl, I Wanna Hear Your Heartbeat (Sunday Girl) y Come Back and Stay son algunos de los temas con los que los bolivianos bailaron a lo largo de las décadas. Lo que volverán a hacer en noviembre cuando Bad Boys Blue se presente en La Paz.

La agrupación alemana de eurodisco y pop estará en el Teatro al Aire Libre el 26 de noviembre. Las entradas ya están a la venta mediante la plataforma digital Super Ticket. El costo en esta etapa es de 180 bolivianos en la sección Bad, 280 en Boys y 380 en Blue. Posteriormente, cuando se habiliten espacios de venta físicos, los precios serán de 200, 300 y 400 respectivamente.

“Ésta es una deuda que la agrupación tenía con Bolivia. Tenía que venir inicialmente en 2016, pero por varias razones no lo logró, aunque sí lo hicieron imitadores suyos”, explicó Raúl Ortiz, de la empresa 4K, que organizó la llegada de la banda.

Ortiz ya tiene experiencia alistando conciertos de eurodisco. Anteriormente trabajó en la producción del recital que C.C. Catch ofreció en 2017.

Bad Boys Blue se formó en el verano de 1984 en la ciudad alemana de Colonia, gracias al productor alemán Tony Hendrik y la letrista Karin van Haaren. Originalmente la banda estaba formada por el estadounidense Andrew Thomas, el británico John McInerney y el jamaiquino Trevor Taylor.

De ellos sólo queda McInerney, quien lidera el grupo y es su vocalista. En el recital interpretará temas de sus 23 discos de estudio.