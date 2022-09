Balá, el comediante que hizo reír a niños con sus dichos

“¿Qué gusto tiene la sal?”, “Angueto quedate quieto”, “Sumbudrule”, “Ea, ea, ea, pé, pé”, “Un kilo y dos pancitos”, son algunas de las palabras y dichos con las que Carlitos Balá hizo reír a niños, los cuales, ahora adultos, lloran al despedir al comediante argentino.

“Gracias por tantas risas, por tantos momentos lindos compartidos. ¡Gracias por haber existido!”, escribió el también humorista José María Listorti. “Hoy despedimos a Carlitos, quien más supo de humor para las y los más pequeños”. Actor, músico... toda la Argentina esperaba verlo aparecer para sonreír con su ingenio. ¡Hasta siempre!”, fue el comentario del presidente Alberto Fernández.

Incluso instituciones como el equipo Club Atlético Chacarita Juniors, del que era hincha, y la Línea 39 de micros bonaerenses manifestaron su pesar mediante mensajes en sus cuentas de redes sociales.

“Con mucha tristeza despedimos a Carlitos Balá, nuestro pasajero más famoso, quien inició su carrera en nuestros colectivos. ¡Hasta siempre Carlitos!”, publicó la administración desde su página oficial de Facebook. Los vehículos de la Línea 39 unen los barrios porteños de Chacarita con Barracas y La Boca.

El humorista, actor, músico y animador infantil falleció el jueves, según confirmó su nieta, Laura Gelfi, a medios como Página 12 y El Clarín. El artista estaba internado en el Sanatorio Güemes, adonde llegó ese mismo día porque tenía algunos dolores y mareos.

“Estamos devastados pero unidos y así se fue él, con la familia unida y mucho amor”, agregó su nieta.

“Ha estado hasta el último momento bien, con toda la gente que lo quiere. Nunca nos vamos a olvidar de este Carlitos maravilloso que se fue como tenía que irse, como un personaje increíble y adorado”, afirmó a EFE María Emilia Zavaleta, compañera de Balá en El tío disparate.

A pesar de haber cumplido recientemente 97 años, el artista continuaba activo. Siempre listo a responder preguntas de los medios de su país y hacer reír a sus interlocutores. Sus seguidores festejaron con entusiasmo en agosto su onomástico.

Nació el 13 de agosto de 1925 en Buenos Aires con el nombre de Carlos Salim Baláa, en el hogar de un inmigrante libanés y una argentina descendiente de croatas. Comenzó su carrera artística en 1955, aunque La Nación indicó que ya provocaba carcajadas muchos años antes de salir al escenario profesional.

Según el medio argentino, Balá comenzó a los 10 años. Armaba improvisados shows con los cajones de fruta del negocio de su padre.

Debutaría en el teatro Argos. Comenzó operando el telón y, con el tiempo, ya que no se animaba a enfrentarse al público.

“Soy una persona tímida, pero como soy actor trato de disimularlo lo más posible. Como la timidez no me dejaba subir a un escenario, yo exterioriza mi vocación en un lugar donde no sea un escenario: la calle, una fiesta familiar, un colectivo, un tranvía, un ómnibus”, explicó en 1975.

Poco a poco fue venciendo el temor. Fue parte de la murga (conjunto) Los Pecosos de Chacarita. Posteriormente se subía a micros de la Línea 39, donde entretenía a los pasajeros contando chistes. También trabajó como repartidor, empleado administrativo y operador de imprenta, hasta que en 1955 se sumó al elenco de La revista dislocada, un gran éxito radiofónico. “Estuve 30 años haciendo reír a la gente gratis, hasta que empecé a trabajar en La revista dislocada”, confesó a La Nación.

Llegó por primera vez a la televisión en 1958, como integrante del elenco de El show de IKA. Ese fue el punto desde el actual varias generaciones de niños argentinos y latinoamericanos conocieron a este personaje caracterizado por un peculiar flequillo, su guiño picarón y la señal de OK con la mano.

Se hizo verdaderamente popular en los shows para menores durante las décadas de los 60, 70 y 80. Entre sus programas más conocidos están El show súper 9, El soldado de Balá y El circus show.

Uno de sus chistes más característicos era la pregunta de “¿Qué gusto tiene la sal?”, a lo que los más pequeños contestaban “¡A salaaaaado!”, o su peculiar “chupetómetro”, artilugio con el que animaba a los niños a dejar el chupete.

Se le considera como el abanderado del humor blanco y familiar de Argentina, aunque siempre destacó que era un actor. “La gente me encasilló como artista de niños, pero yo hago el trabajo de un actor. El Indeciso, Petronilo y Miserio son personajes que trabaja un actor. Yo soy más adulto para los chicos, no soy actor de cuentito”, dijo.

Pero no todo fue triunfos y halagos. En los 70 y 80 trabajó en cintas financiadas por la dictadura que trataba de lavar su imagen como Dos locos del aire (1976) o Brigada en acción (1977).

Pero su seguidores le perdonaron. Pese a los altibajos, continuó brindando risas a los niños. Y nada lo alegraba más que escuchar cómo repetían sus chistes.