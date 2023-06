En 2015, el legendario guitarrista de blues Jimmy “The Duck” (el Pato) Holmes visitó Bolivia. El músico nacional Nico Mavrich fue el responsable de armar la banda que lo acompañaría en sus actuaciones. Lo que no esperaba es que el encuentro cambiaría la dirección de su carrera, llevándolo a formar la banda Bolivia Bentonia Blues (BBB), con la que actuará el 17 de junio en la cuna del country blues: Misisipi.

La agrupación se presentará en el Bentonia Blues Festival, uno de los eventos del género más importantes de Estados Unidos y uno de los más antiguos. Estarán en el escenario con Holmes y otros intérpretes del país del norte y de otras naciones.

“Este encuentro es uno de los más antiguos del género en Estados Unidos. Durante 47 años reunió a los amantes del blues, los que queremos explorar las raíces de esta música, pulir nuestros acordes y letras”, contó Mavrich.

El evento se realizará entre el 15 y el 17 de junio. La sede será el Blue Front Cafe, cuyo dueño es el mismo Jimmy Holmes y donde se realiza el festival desde 1972.

Esta es la tercera vez que BBB es invitada a participar en el festival. La primera vez que lo hicieron fue en 2017, un año después de comenzar el proyecto. Como buen artista, Mavrich es muy crítico con sus anteriores trabajos y la actuación en el festival no es la excepción.

“Fue un viaje de aprendizaje. Llegar a esa región, donde nació el blues, ayuda a comprender mucho mejor los orígenes de esa música. Además, el encuentro con compositores e instrumentistas de todo el mundo ayuda a pulir tu propio estilo. Eso es muy importante, ya que esa es la clave para poder considerarte un verdadero artista del country blues”, indicó.

A diferencia del blues convencional, el estilo nacido en Bentonia presenta una formación más simple: la base es la guitarra -originalmente acústica- y la voz del músico. Se puede incluir más guitarras, que sirven de acompañamiento, y una que otra armónica tradicional.

“Como explicó Holmes: lo importante es que es lo que quieres decir, la letra, no como lo dices”, agregó Mavrich.

Las canciones hablan de “problemas de hombres y mujeres”. “Las letras cuentan historias de amores y desamores; de corazones destrozados por la pareja o la vida; del dolor de una vida dura; de la mala suerte y del alcohol”, cuenta el boliviano.

Esto tiene su origen en la cultura afroamericana de Estados Unidos, aquella que surgió durante la brutal esclavitud que sufrieron los antepasados de los creadores del género. La música se convirtió en un grito de rebeldía al mismo tiempo de un escape a la dura realidad cotidiana que viven.

Esto último se tornó en el núcleo de las composiciones a partir de finales del sigo XIX y principios del XX, justamente cuando los primeros músicos del Beintona Blues comenzaron a tocar. Como dijo Holmes a Mavrich, “es música sobre alcohol y mala suerte”.

Eso hace, según sus practicantes, que mucha gente se sienta identificada con el blues. “A fin de cuenta, se compone sobre temas que afectan a todos por igual. Claro que eso hace que si no vives la experiencia de esa desazón, difícilmente podrás lograr un sonido auténtico”.

BBB lanzó un disco denominado Songs for Jimmy (Canciones para Jimmy), grabado en un estudio especializado en Buenos Aires con la colaboración de músicos argentinos. La placa se encuentra disponible en plataformas como Spotify.

Mavrich tiene una gran preferencia por los clásicos de Beitona Gonna Get Old Someday, Done Got Tired of Tryin, Train Train o Goin’ Away Baby, entre otros. El chiste es que trabaja para “hacerlos suyos”.

“Cuando tocas un tema de otro autor de blues tienes que trabajarlo para que tenga gran parte de tu esencia, que los hagas tuyos o, como me dijeron ‘make it yours’. Si la copias exactamente como la oíste... no has hecho un buen trabajo”.

Mavrich, quien canta y toca la guitarra, estará acompañado por el armonicista César Vacarreza y el guitarrista estadounidense Jamie Atkinson. Una vez que regresen a Bolivia la banda comenzará a trabajar en nuevo material y en conciertos.