Bolivia tiene capacidad técnica, pero sin norma

Los organizadores aseguran que en el país se pueden organizar evento grandes, para millares de personas. Pero, se carece de normas para facilitar la realización y proteger a todos los implicados, desde el artista contratado a la audiencia.

“Creo que con la verbena pudimos demostrar que podemos alistar un festival largo y numeroso. El siguiente paso es hacer más atractivo el país”, garantizó el secretario de Culturas de La Paz, Rodney Miranda.

El problema es que no es fácil hacerlo. No hay una norma general para la organización y los empresarios reclaman que so permite que varias instituciones aprovechen y dificulten todo.

“Tenemos líos desde migración, que piden trámite tras trámite. A eso se suma las cantidades que hay que pagar: Impuestos, Sobodaycom, los municipios, la Cancillería, los gobiernos regionales”, lamentó un empresario que pidió mantener en reserva su nombre.

Miranda reconoció que la Alcaldía tiene acciones limitadas en el caso de espectáculos. “Podemos vigilar el proceso operativo, pero no meternos a revisar los acuerdos entre artistas y empresario”, dijo.

Incluso Defensa del Consumidor tiene campo de acción pequeño, necesitando colaborar con otras instituciones.