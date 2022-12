Bruno Mars no llegará al país, el video era un sondeo

El país enloqueció ayer en la mañana. Un video publicado en redes sociales como Facebook y TikTok mostraba imágenes del cantante estadounidense Bruno Mars y el texto “Bolivia”. Al poco tiempo, los internautas bolivianos se alborotaron tratando de confirmar si el autor de Uptown Funk llegaría al país.

Lamentablemente, la respuesta es no. En la página del cantante la agenda no contempla Bolivia. Ni siquiera tiene fechas fuera de Estados Unidos, donde tiene conciertos programados hasta el 14 de febrero.

Sin embargo, eso no impidió que los fanáticos reaccionaran con mucho entusiasmo. La página de Facebook Festivales & Eventos Bolivia publicó el video con el mensaje “Bolivia???? Están listos???????? (sic). Marcará un hito en el Entretenimiento y los Shows en nuestro país con #BrunoMars”, recibió 2.500 comentarios en poco tiempo.

“Por un 2023 lleno de grandes artistas en Bolivia... Sin duda alguna el mejor concierto”, “OMGGGGGG?? Coldplay también por favoooooooor (sic)”, “Sería algo histórico y el inicio para que Bolivia realmente sea una plaza importante en Sudamérica para este tipo de eventos y el público sepa comportarse y no se bardee ni invada sectores que no compra!!! (sic) Éxitos”, son algunas de las publicaciones.

Los bolivianos no fueron los únicos que quedaron emocionados. Algunos medios peruanos también especulan sobre el regreso del intérprete de The Lazy Song a su país, un detalle que dio un poco de esperanza a los bolivianos, pese a que muchos ya confirmaron que el país no estaba en la agenda.

Página Siete logró contactar con uno de los responsables de divulgar el video, quien pidió mantener su nombre en reserva. Según este productor, el video, que también llegó a TikTok, no era una promoción de un supuesto recital, sino una forma de ver el interés del público.

“La verdad es que nos adelantamos y cometimos un error. Queríamos saber si habría público en el país para ver a este artista y qué tan grande es. Naturalmente quedamos sorprendidos por la respuesta”, confesó.

Según explicó, la medida responde a unas declaraciones que realizó el mismo Mars a medios estadounidenses. En ella indica que tiene interés de actuar en Sudamérica en un periodo de tiempo no especificado.

“Vimos una oportunidad. Pero aún no hay nada fijo. Recién estamos comenzando a acercarnos al equipo de Bruno Mars para conversar de la posibilidad de que llegue a Bolivia”, dijo.

Una mala jugada, especialmente en un año en el que las estafas por conciertos volvieron a estar bajo el ojo del público, gracias a la cancelación del recital de Christian Nodal en junio.

Según informó la productora de Nodal, el recital planificado en La Paz no se realizó porque los organizadores de la presentación, Dreams Productions –que no fueron los mismos de los exitosos shows en Cochabamba y Santa Cruz– incumplieron el contrato y pagos.

Según Defensa del Consumidor, se registraron 59 denuncias relacionadas con cuatro conciertos que no llegaron a realizarse en el país. Los recitales tuvieron fuerte promoción, especialmente en las redes sociales.

Otros internautas no pudieron evitar recordar el concierto que la banda estadounidense Aerosmith debía realizar en 2016 en la ciudad de Santa Cruz. Ese espectáculo fue cancelado a pocos días debido a que fuertes vientos tumbaron el escenario.

Peter Gene Hernández, más conocido con el seudónimo Bruno Mars, nació en Honolulú, Hawái, el 8 de octubre de 1985. Es uno de los artistas más populares de la actualidad. Vendió más de 170 millones de copias a nivel mundial, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas. Siete de sus canciones se encuentran entre los sencillos más vendidos de la historia a nivel internacional.

Su estilo une varios estilos e influencias como reggae, funk, R&B, hip hop y rock, entre otros. Entre sus temas más conocidos está Uptown Funk, Talking to the Moon y The Lazy Song.