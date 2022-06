BTS: separación que cuesta y hace llorar millones

1.550 millones de dólares es lo que le costó a la discográfica HYBE el anuncio de la separación temporal del grupo BTS. Son también millones los fans que lamentaron la notica.

HYBE intentó paliar el impacto de esta noticia y sus representantes aseguraron que los siete miembros del grupo seguirán trabajando juntos. “Harán simultáneamente proyectos individuales y de grupo”, dijo a AFP un representante de la firma.

Este grupo de K-pop (pop coreano), que genera miles de millones de dólares para la economía surcoreana, anunció la noticia durante su cena anual FESTA, transmitida por streaming. “Ahora entramos en una pausa”, dijo Suga, de 29 años.

Todos “estamos empezando a pensar qué tipo de artistas queremos ser cada uno para ser recordados por nuestros fans”, dijo Jimin (26) . El grupo “debería pasar un tiempo separado para aprender a ser uno de nuevo”, afirmó J-Hope (28).

La noticia impactó a los fans, que se preguntan si esto significa el fin de este gigante del pop, aunque según el video no es el caso. “No nos estamos separando, solo estamos viviendo separados por un tiempo”, dijo Suga.

La noticia llega pocos días después de que el grupo lanzara Proof, un álbum antológico que incluía un nuevo sencillo, Yet To Come (The Most Beautiful Moment). El septeto es el primer grupo surcoreano que se ha impuesto en la lista de singles de Billboard en Estados Unidos.