¡Con dos baquetas en el borde! Entrelazados en cruz, recordad que el Bendito pidió al Padre su perdón. No sabéis lo que hacéis, dándoos muerte entre hermanos. No quiera la pasión envilecer el sentimiento, un juramento obliga a estar en la contienda, y un corazón puro se reciente al herir al ahora adversario. Se os lleva a la arena blanca a teñirla con la sangre derramada.

¡Con dos mazas en el cuero! Y fueron tantos puestos defendidos y otros ganados, que se grabaron en la memoria de un pueblo vencedor: Boquerón, Nanawa, Aliguatá, Samaklay, Gondra, Cañada del Carmen, Yrendagué, Isla Po’i, Ballivian, Sorpresa, Ingavi, Campo Vía, Parapití, Pitiantuta, entre otros. En estos campos murieron 40.000 y 2.500 cayeron prisioneros de 150 mil movilizados.

¡Con una maza en el cuero y una maza en el borde! Con dos palmas! Hermanos en contienda, inadvertidos de un enemigo más poderoso e implacable, monstruo camuflado en millones de tentáculos y garras hirientes, que sujetan, rasgan y estrujan, ávidos de sangre. Un ser de engañosa realidad, impide el avance, corta la retirada. Estorbo impertinente de límpidas miradas en su ardiente laberinto. Desorienta, aprisiona y succiona la vida de aquellos desventurados que osaron entrar en sus dominios tenebrosos. Haciendo gala de su perversidad, infringe temor, luego pánico a sus víctimas extraviadas, calcinado huesos para que sean el polvo y la arena de donde emerja.

¡Con una maza en el borde y una baqueta en el cuero! El temible monstruo no anda solo, tiene un atroz y mortífero aliado, de peligrosa sutilidad, mata en ausencia, sin su presencia alucinan, enloquecen y desfallecen, revolcándose de angustia primero y dolores tan intensos que claman a Dios por una muerte rápida, antes que su fuerza constrictora una el pecho con la espalda, informe acartonado, reseco espectro y sombra de un soldado muerto por inanición.

¡Con dos baquetas en el cuero! Hasta lo peor de ese tenebroso bosque de zarzas, carahuatas y tuscales, tuvo una virtud: Su desquiciante maraña, impidió ver la cara del adversario, solo se disparaba en los pajonales a larga distancia, después era al ruido, a la sombra, al fulgor, al movimiento imperceptible, al presentimiento y al temor. Solo cruce balístico de rifles, cañones y morteros. No se veían entre sí, no cruzaron espadas ni bayonetas, no hubo combate cuerpo a cuerpo. La flora del Chaco lo evitó y se odió más al Chaco desalmado, que al eventual enemigo infortunado.

¡Con una baqueta en el cuero y una baqueta en el borde! ...Y en la noche, jóvenes que debían soñar y recordar con una sonrisa o con lágrimas a su madre y a su novia, no pueden, les asustan los sonidos de la fauna del Chaco, tienen que lidiar con la sed, los mosquitos, marihuis, polvorín, piojos, garrapatas con víboras, rococós, ratas y otras alimañas. El calor los desespera, el hambre devora sus entrañas, el sin mañana los desvela. No pueden sonreír con labios resecos, no tiene ni una lágrima para verterla. No saben dónde están, no saben si vivirán, no saben si hay enemigos al frente, no saben si verdaderamente lo es, no saben a dónde ir, no saben si volverán a ver su tierra y sus seres queridos, no saben...

¡Con dos baquetas al borde! Por los historiadores con cuyo trabajo develamos esa funesta guerra: Paraguayos, Leandro Aponte, Víctor Ayala Queirolo, Raimundo Rolón, Ricardo Scavone y Julio César Chaves. Bolivianos, Julio Díaz Arguedas Roberto Querejazu Calvo, David Alvéstegui, Rogelio Ayala, Jaime Mendoza y muchos más.

¡Con una baqueta al borde! Por los escritores de la guerra: Bolivia Adolfo Costa du Rels, Augusto Céspedes, Augusto Guzmán, Óscar Cerruto, Jesús Lara, Luis Toro, Fernando lturralde, Eduardo Anze, Porfirio Díaz, Gustavo Otero,Eduardo Guzmán y Juan Quirós. Paraguay Augusto Roa Bastos, Hugo Rodríguez-Alcalá, Lamas, Amaldo Valdovino, José Villarejo, entre otros.

¡ALTO! Los dos bravos combatientes, fatigados y desangrados, ven la luz de una paz pactada con ansias de abrazarse y fundirse en fraternal cariño. La guerra declarada por Paraguay el 10 de mayo de 1933, ha terminado a las 12:00 horas del 14 de junio de 1935 con la firma del protocolo de paz, y el 21 de junio de 1938, se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las Repúblicas de Paraguay y Bolivia.

...Silencio... Por ustedes, lectores, que os dignasteis con benevolencia escuchar este canto paraguayo y lamento andino. Ahora, poneos de pie y honremos con un minuto de silencio a los combatientes del Chaco que se batieron en un absurdo e incomprensible combate.