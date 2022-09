Carla Arana, la pedagoga potosina que brilla como protagonista de Pseudo

Nayra es una mujer joven de alma vieja. Una guerrera idealista con un sentido político extremo, que no piensa cambiar de opinión por nada. Es, además, muy distinta de Carla Arana, la actriz potosina que le da vida en Pseudo.

“No se si me llevaría bien con Nayra. Ella es muy rígida en sus posiciones y nada dispuesta a cambiara. En cambio yo soy de esas personas que están seguras de lo que lo único permanente es que todo cambia”, manifiesta la psicóloga, actriz y pedagoga.

En realidad no es tan extraño que tenga una visión dúctil de la vida. De hecho su pasión artística le obliga a ser tan cambiantes y maleable como sea necesario. “Mi deber es ser una plastilina que debe moldeares a la visión que tienen el guionista y el director”, considera.

Con dos papeles en el cine boliviano hasta el momento, Carla está en camino de probar su capacidad de asumir rostros distintos a la audiencia boliviana e internacional. Incluso si el personaje que encarna apenas tiene unos minutos en la pantalla, como el que interpretó en Ivy Maraey, tierra sin mal (Juan Carlos Valdiva, 2013), cinta con la que debutó en la pantalla.

Mas ese no fue su inicio en la actuación. Este se dio años atrás, cuando Arana aún se encontraba cursando colegio en la ciudad de Santa Cruz, la tercera ciudad donde se formó.

Ciudana del país

Carla Arana nació en la ciudad de Potosí el 4 de enero de 1990. Se considera potosina de pura cepa, aunque el interlocutor puede dudar debido al fuerte acento “camba” que tiene,

“Quizá no me crea si solo me escucha, pero si, son potosina 100%. Soy una orgullosa hija y nieta de potosinos, abarcando varias generaciones”, explica en medio de carcajadas al captar a los incrédulos.

Lo que pasa es que su niñez la pasó en distintos lugares. Cuando era muy niña su familia viajó a Argentina, país donde pasó gran parte de sus primeros años de vida. Allí cursó el jardín de infantes, el equivalente al kinder boliviano y el primera años de la escuela primaria.

Acabando su sexto año de vida la familia regresó a Bolivia y se estableció en la ciudad de Santa Cruz, dónde ella aún reside y trabaja en la actualidad.

Allí completó su educación primaria y secundaria. Pasó por diversas unidades educativas, graduándose de una escuela fiscal. Fue allí cuando tomó su primer contacto con la actuación y otras facetas de la escena.

“Un día recibimos una visita de los integrantes del Teatro Trono. Estos se encontraban participando en un proyecto para enseñar y llevar el teatro a diferentes unidades educativas del país. Nos dictaron algunos talleres y nos enseñaron diferentes técnicas y sistemas de trabajo muy interesantes”, recuerda.

Desde su creación en 1989 Teatro Trono y Comunidad de Productores de Arte (COMPA) han trabajado constantemente en la formación de públicos de teatro, educar mediante arte para lograr el desarrollo pleno de niños y adolescentes e introducir más los estudiantes al mundo de la dramaturgia nacional.

Esto lo hacen tanto compartiendo técnicas de actuación, escritura y ejercicios y juegos pedagógicos, tanto los físicos como los mentales. No eran solo para el escenario, sino también para el uso de la vida cotidiana.

Todo esto fascinó a la joven Carla. Pero hubo otro aspecto que terminó de atraparla: el énfasis en el trabajo colectivo para la creación artística.

“Los responsables de los talleres mostraron la importancia de conversar, discutir en grupos. Como cada idea era analizada y posteriormente mejorada por los todos los integrantes. De esta forma se va creando algo que es más que la suma de las partes”, comenta la actriz.

Para ella esto significó un primer paso para un mundo más amplio. Uno marcado por la creatividad y, principalmente el trabajo en comunidad.

“Creo que lo que más me atrapó de ese arte fue el trabajo en equipo. Bajo su metodología una no se encuentra nunca sola, forma parte de un todo y eso permite explorar diferentes facetas de una misma”.

No fue lo único. Otros de los grandes atractivos del método Trono fue el de ver la vida misma como un laboratorio de desarrollo teatral y viceversa.

“Descubrí que mi principal herramienta es la observación detallada de mi entorno y de mi misma en distintas circunstancias. Eso no solo te permite conocerte en profundidad, sino que te ayuda a ensamblar un arsenal de experiencias de donde sacar material cuando te encuentras en el escenario y necesitas de ellas”, agregó.

Los talleres fueron solo el inicio. La joven interesada comenzó a involucrarse en cursos más avanzados y terminó integrando por un tiempo el elenco que armó teatro Trono en la capital cruceña.

Así participó en varias obras con Teatro Trono. Con el tiempo trabajó con otros elencos, mejorando su técnica cada vez más.

Al graduarse decidió continuar con el trabajo actoral, paralelamente a sus estudios superiores.

Uniendo arte y carrera

Se decantó por la sicología, principalmente enfocada en la educación. Estudió en la Universidad Gabriel René Moreno de la capital cruceña. Una de las razones para la elección está en las técnicas aprendidas.

“La vida es un laboratorio para el teatro”, recalcó. “Pero para poder aprovechar la correctamente una tiene que comprenderla mejor”.

Paralelamente ingresó en la Escuela Nacional de Teatro, dirigida por Marcos Malavia. Allí se presentó en varias propuestas.

Fue definiendo su estilo de actuación, uno e el que prima mucho el objetivo final del equipo, pero que no deja de lado el aporte del intérprete en la estructuración del papel.

“Tengo que responder a la visión del autor y del director. Ellos tienen la ventaja que pueden ver el todo, lo que les da la perspectiva necesaria para exigir ciertos parámetros”, considera Arana.

“Eso no quiere decir que yo siga ciegamente lo que se me dice. Yo también tengo mucho que ver en el desarrollo del personajes. Tengo que encontrar que es lo que la hacer funcionar, cuales son sus necesidades, sus amores, sus afectos”, continúa la actriz.

La mayor parte de su trabajo dramático se dio en la tablas. Pero eso estaba a punto de cambiar. En 2011 Juan Carlos Valdivia comenzó el trabajo de la cinta Ivy Maraey, tierra sin mal .

“Fue un papel muy pequeño y secundario. Se llamaba Naty y apenas tiene aparición en escena. Pero eso no quita que fuera una experiencia mágica”.

Tan mágica que si ahora se le pregunta que prefiere: cine o teatro, ella responde cine. “Ambos artes son muy especiales, pero el trabajo audiovisual tiene grandes ventajas, como que una puede evaluar su desempeño, compartir en el efecto logrado, mientras que en el teatro no”.

Llega Pseudo

Entre 2017 y 2018 Arana se encontraba en una pausa teatral. Estaba enfocada en la crianza de su bebe recientemente nacido.

Pero el trabajo que hizo en su primera experiencia en el séptimo arte estaba a punto de generar cosecha.

“Una amiga se comunicó conmigo y me informó que había la posibilidad de participar en este thriller. La condición era que debía viajar a La Paz para las filmaciones. No me lo pensé dos veces”.

El proyecto era Pseudo, un thriller político escrito y dirigido por el boliviano Gory Patiño y el español Luis Reneo. La historia une la intriga con la acción y requería de una actriz para darle vida a un personaje lleno de complejidades.

Así nación Nayra. “Es una mujer admirable. Sus convicciones son firmes como una roca, pese a que es una mujer joven, tiene alma vieja. Idealista, guerrera, amante de su patria. Tiene un sentido político extremo, cegado por las ansias de saldar cuentas. Confundida entre la noción de justicia y venganza”.

Ella forma parte de una célula militarista que busca lograr un cambio en el país a como de lugar, incluso si eso implica mancharse las manos de sangre.

“Fue una experiencia magnífica. No solo la historia era compleja y bien hecha, sino que tuve la gran oportunidad de trabajar con grande talentos como Cristian Mercado y aprender de ellos”.

La cinta se filmó en 2018 y estaba lista para su estreno en 2019. Pero los conflictos de ese año obligaron a mover el lanzamiento as 2020... justo a tiempo de entrar en cuarentena.

Así, Arana tuvo que esperar cuatro años para poder ver, al fin, el producto completo.

“Por fin pudimos cerrar un ciclo, muy importante de mi vida”, dice.

Por el momento está más enfocada en la educación como arte de su carrera. El teatro y el cine están en pausa, pero la plastilina está siempre lista a amoldarse a una nueva forma.