Carlos Sánchez es uno de los elegidos de Manzana 1

Desde las marchas en pleno centro paceño hasta las manifestaciones culturales en el norte potosino fueron los hechos capturados por el lente de Carlos Sánchez. El trabajo del fotoperiodista de Página Siete fue reconocido por los responsables del Foto Festival Manzana 1.

Como resultado, Sánchez –y también su colega Kelly Ledezma– organizará una exposición con 22 fotografías suyas el año 2023 en el centro cultural Manzana 1 de Santa Cruz. Por el momento, no se ha revelado la fecha exacta de la muestra ni de la temática.

“No esperaba ganar nada. Participé principalmente como tallerista y el sábado pasado me presenté a la revisión de portafolios. Fue una gran alegría saber que mi trabajo fue evaluado positivamente”, contó.

La exposición estará formada por 22 instantáneas. Para ello, el fotógrafo considera una serie relacionada con eventos de importancia social que cubrió a lo largo de sus 12 años de carrera en los medios.

“El ganar representa muchas cosas para mi camino fotográfico. Me da la motivación para que pueda continuar en esta área, para proyectarme mejor y continuar visibilizando mi trabajo. Ayuda a mostrar lo que puedo hacer dentro del campo del fotoperiodismo. Representa un crecimiento en mi vida laboral”, consideró el fotógrafo.

Carlos Sánchez nació en la ciudad de Sucre en 1988. Estudió Comunicación, con el interés puesto en las producciones audiovisuales. “La imagen siempre llamó mi atención. Tenía interés en el trabajo con cámara e inicié mi labor profesional haciendo video”, recordó.

Para mejorar sus aptitudes con el lente, comenzó a estudiar la imagen fija. De esta forma descubrió todo el potencial que tiene la fotografía, tanto para el periodismo como para la apreciación estética. “Rápidamente pasé del movimiento a la foto. Comencé a jugar y me gustó”.

La vocación periodística lo llevó a experimentar con la denominada foto de calle. “Salía por la ciudad y sacaba imágenes de los acontecimientos que veía a mi alrededor. Para entonces ya tenía contacto con varios colegas de los medios escritos y me unía a ellos para cubrir eventos como las marchas por el centro paceño. Prestaba atención a todo lo que tenga que ver con lo social”, agregó.

De esta manera, en 2010, inició su carrera en periódicos. En 2012, entró a La Prensa. Actualmente es parte de Página Siete.

“Me gustan los diferentes aspectos del trabajo. Me gusta la coyuntura, reaccionar rápidamente y descubrir la noticia en el momento, descifrar la composición. Pero lo que más me atrae son los reportajes. Me gusta mucho el tener el tiempo de profundizar en el tema, especialmente si toca temas importantes para la sociedad”, explicó.

Para la muestra, Sánchez está evaluando diversas opciones. “Tal vez mande una serie de imágenes sobre una temática interesante, casi un reportaje en sí mismo, más algunas que se den en la coyuntura”, adelantó.

El Foto Festival Manzana 1 se realizó en la ciudad de Santa Cruz entre el 23 y 27 de noviembre pese al paro. Se reunieron 11 invitados internacionales.