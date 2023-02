La investigación por la muerte del poeta chileno Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura en 1971, dio un giro importante en la últimas horas después de que la familia reveló en exclusiva a EFE que un informe pericial confirmaría que el escritor fue “envenenado”.

A continuación, las fechas clave de uno de los casos judiciales más emblemáticos de los últimos tiempos, que este miércoles podría entrar en una nueva fase con la entrega del informe preparado por un grupo de peritos internacionales.

1973

- 11 de septiembre: Las Fuerzas Armadas de Chile, lideradas por el general Augusto Pinochet, dan un golpe de Estado, bombardean La Moneda y el presidente socialista Salvador Allende se suicida antes de que los sublevados entren en su despacho.

- 19 de septiembre: El doctor Roberto Vargas Zalazar, uno de los urólogos más prestigiosos de Chile en esa época y quien lo atendía desde 1969 de su cáncer de próstata, pide que trasladen al poeta desde su cosa en la localidad costera de Isla Negra a la clínica Santa María, en Santiago, ante el empeoramiento de su estado de salud.

- 20 de septiembre: El embajador mexicano, Gonzalo Martínez Corbalá, visita a Neruda en el hospital y le ofrece exiliarse en México, donde hubiera podido liderar la oposición a Pinochet.

- 23 de septiembre: Neruda, nacido con el nombre de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes en Parral en 1904, muere ese domingo por la noche a los 69 años de edad. En el certificado de fallecimiento se indica que la causa es la “caquexia” (debilitamiento extremo) provocada por el cáncer de próstata.

2011

- 31 de mayo: El Partido Comunista (PC), donde militaba el escritor y por el que fue senador, presenta una querella para esclarecer las circunstancias de su muerte. La formación política defiende que el poeta no murió de cáncer y que fue envenenado en la clínica, tal y como sostiene su chófer, Manuel Araya, una de las últimas personas que le vio con vida. La causa la asume el magistrado Mario Carroza.

2013

- 8 de abril: Los restos del poeta son exhumados de la tumba ubicada en Isla Negra, donde reposaban desde 1992.

2017

- 20 de octubre: Un grupo de forenses internacionales dice que Neruda no falleció de cáncer y no descartan una posible intervención de terceros en su muerte. Los peritos aseguran también que el poeta no estaba en riesgo vital cuando ingresó en la clínica e informan del hallazgo de la bacteria “clostridium botulinum” en una muela del poeta. El magistrado Carroza encarga un nuevo estudio para determinar el origen del bacilo pues los expertos tienen sospechas de que podría ser “endógeno”.

2023

- 3 de febrero: La presentación del informe pericial sobre el origen del bacilo, elaborado por expertos de Canadá, Chile y Dinamarca, se cancela porque uno de los peritos, el chileno Romilio Espejo, no se puede conectar por zoom ya que se encuentra en una zona el sur del país aquejada por una ola de incendios. La audiencia se aplaza al 6 de febrero.

- 6 de febrero: La presentación se vuelve a cancelar y se reprograma para el 15 de febrero. Fuentes judiciales explican a EFE que los peritos no se han puesto de acuerdo y han pedido una prórroga.

- 13 de febrero: La familia del poeta adelanta en exclusiva a EFE que el informe pericial revelará que el “clostridium botulinum”, un bacilo que se encuentra por lo general en la tierra, estaba en su cuerpo “en el momento de la muerte” y que el cadáver no se contaminó en el ataúd, lo que -en su opinión- demuestra que fue “envenenado” por agentes del régimen que se hicieron pasar por doctores.

“Sabemos ahora que el ‘clostridium botulinum’ no tendría por qué haber estado en la osamenta de Neruda. ¿Qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado, hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado”, dijo Rodolfo Reyes, abogado y sobrino del poeta, dos días ante de la fecha prevista para la entrega del informe.