Fraternos aún no recibieron la notificación

A pesar de que tienen conocimiento de esta circunstancia, los fraternos de la agrupación Raymis aún no fueron notificados oficialmente con la sanción, o al menos eso es lo que dijo el pasante Wilson Ronny.

“Aún no nos ha confirmado la Asociación, entonces, estamos a la espera. No ha habido una asamblea ni una resolución donde indican eso (la sanción). Desconocemos la razón, pero dicen que es por varias aglomeraciones de personas, ha habido baches, pero no tenemos ninguna observación en nuestra hoja de ruta”, señaló.

El pasante considera que tendrán una respuesta hasta la siguiente semana y evitó dar una postura sobre el castigo.