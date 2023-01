Hace poco se publicó el anuario de la 8.ª Edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas de Jujuy, donde estuve en septiembre pasado como jurado de documentales. Ya he publicado sobre ese magnífico evento, pero ahora quiero mencionar los documentales que nos tocó calificar a los miembros del jurado: Sabrina Farji, Alfredo Lichter y yo.

Se presentaron seis obras de Argentina y una de Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Colombia y Venezuela. Tuve tiempo de verlas dos veces, y esto rescaté de las que más me interesaron.

Desde el principio mi candidata fue Érase una vez en Venezuela (2020), de Anabel Rodríguez Ríos, a la que le dimos el premio mayor. Es un brillante documental que registra la muerte de un pueblo, Congo Mirador, construido sobre pilones de madera sobre las aguas del lago Maracaibo. Transcurre en tiempos del chavismo y el derrumbe de un proceso político que se evidencia hasta en pequeños pueblos aislados. Dos mujeres se enfrentan y conviven en ese espacio en decadencia: Natalie, una profesora que no es chavista y mantiene un perfil bajo ante las amenazas de que es objeto, y Tamara, activista de Chávez cuya principal función es garantizar disciplina partidaria en las elecciones, anulando a la disidencia mediante prebendas. La virtud del documental es vivir con la gente en lo cotidiano, a lo largo de un periodo de varios años. Es un film de observación, de paciencia, que no necesita apoyarse en un discurso para orientar al espectador. Tamara, la operadora local del chavismo, esgrime el típico discurso del miedo: “Si gana la oposición, va a llegar el imperialismo”. Los votos se compran con 4.000 Bolívares o teléfonos celulares. A pesar de las presiones y prebendas, pierden los candidatos oficialistas y ni una tormenta nocturna impide el festejo en el pueblo. Fueron las últimas elecciones democráticas de Venezuela. La sedimentación de la laguna trae plagas, hay derrames de petróleo en el lago, la gente migra a Colombia, no hay esperanza en el horizonte, quedan solo 30 familias. La chavista comienza a expresar dudas sobre el gobierno, su fe no es tan firme como antes. Magníficamente filmado (fotografía de John Márquez), el documental es una parábola del deterioro de Venezuela, su caída al vacío. “El pueblo ya está perdido, ya esto es monte y culebras”. No se necesita poner ningún comentario en off, los propios personajes de Congo narran su historia de decadencia. El esqueleto fantasma de un barco encallado que antes venía de Maracaibo parece simbolizar ese deterioro. La secuencia final de la profesora Natalie que sobre dos lanchas lleva flotando su casa de madera con rumbo desconocido, es brillante.

Le otorgamos una mención a Toro, de Ginna Ortega y Adriana Bernal-Mor (Colombia), un retrato en blanco y negro de Hernando Toro Botero, fotógrafo, que ha construido un personaje histriónico y provocador que se autocalifica de “loco”. Aunque la voz en off es melosa y con frecuencia innecesaria, el personaje es interesante: su obra irreverente comienza en la cárcel modelo de Barcelona, donde estuvo preso por narcotráfico: presos, tatuados, putas, y todo tipo de marginales constituyen su universo fotográfico. Toro siente cariño por sus personajes, y aunque no quiera, es lo mejor de su obra. El propio documental no puede escapar de esa prisión. Hacia el final, en Colombia, Toro ocupa un espacio marginal en ArtBo, la feria de arte de Bogotá, y termina sumido en una resignada soledad.