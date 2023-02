La fiesta de Comadres es una actividad que crece con el paso del tiempo y se extiende geográficamente, incluso a nivel internacional. Es un rito festivo en el que las mujeres realizan una alianza de por vida con sus “cumas”, así generan un vínculo de fraternidad, amistad, lealtad y cariño.

Esta festividad llegó a Iberoamérica con la conquista española y se quedó, y ahora forma parte de la cultura boliviana. Normalmente se celebra un jueves antes del Carnaval y cada departamento lo realiza de distinta manera, pero siempre intentando mantener su esencia.

La Gran Entrada de Comadres

Si de Comadres se trata, Tarija es el referente. Este año, el festejo será mañana, día en el que las comadres vestidas con sus mejores galas, de sombrero, blusa, pollera, ojotas y bellas joyas participarán en la Gran Entrada de Comadres.

En esta actividad participan cerca de 40 agrupaciones de comadres que bailan al ritmo de la música tradicional tarijeña. Empieza aproximadamente a las 18:00 y culmina cerca de la una de la madrugada. La gente se reúne en familia para observar a los grupos de “Comadres”.

“La flor la usamos al lado izquierdo porque ese día todas somos solteras”, dice la presidenta de las Comadres Albaquitas, Elizabeth Calicho, quien cuenta que este 2023 participarán 380 comadres divididas en tres bloques: las Albaquitas “tiernitas”, las “pintonitas” y las “maduritas”. La más joven tiene 18 años y la más longeva tiene 77, pero aún así continúa con el mismo ahínco para bailar.

“La idea de comadres, para nosotras, es el cariño que se tiene hacia una amiga, hacia un familiar y queremos entregar la canasta de comadres bien adornada para sellar nuestra amistad”, explica Calicho.

Sábado de Comadres en La Paz

A diferencia de Tarija, la particularidad de esta festividad en La Paz es que el festejo no es el jueves, sino el sábado. Así, este año las comadres paceñas celebraron este 11 de febrero.

“Nunca habíamos visto una fiesta grande de comadres en La Paz y un año una amiga festejó su cumpleaños con una fiesta de pura chicas y dijo: ‘Voy a festejar mi cumpleaños como comadres’, y fue un verdadero éxito. Entonces, dijimos al año deberíamos hacer un ‘comadres’ como hay en Tarija”, cuenta la cofundadora de la primera gran fiesta de comadres de La Paz, Claudia Cárdenas.

Las comadres paceñas suelen vestir atuendos similares, como poleras del mismo color, viñeteadas o algunos adornos en la cabeza. Por lo general, son fiestas que se realizan en discotecas y otros espacios similares.

Los mercados en la Llajta

En Cochabamba el festejo es diferente, son los mercados los que se llevan la flor, pues con banda incluida realizan su festejo entre todos los comerciantes.

“Aquí la gracia está en los mercados, se hace una misa al mediodía en los mercados y después de eso son los compadres los que festejan a las comadres, se hace toda una fiesta. Después, las oficinistas también van a fiestas, pero lo tradicional, lo bonito, lo curioso, está en los mercados, que es donde se tiene bandas, preparan puchero”, relata Lorena Amurrio, una periodista y docente cochabambina.

Caminatas en Sucre

El festejo de las comadres en Sucre también es muy esperado. Además de que las mujeres son las que festejan a los hombres, éstas se organizan para salir en grupo y pagar una comparsa para salir a bailar por las calles al ritmo de la música tradicional de Sucre.

“Siempre es con banda, en Sucre se acostumbra bastante salir a bailar a la calle con banda. Ese día se ve más que todo una comparsa, (es decir,) una banda con un grupo de personas y se ve más mujeres. Me acuerdo de las Comadrejas”, indica Pamela Reyes Oña.

Asimismo, cuenta que hay fiestas exclusivas para mujeres, donde el único hombre es el DJ. “Igual es hasta cierta hora barra libre y el único chico es el DJ y algunos chicos de la hora loca”, acota a tiempo de señalar que a incluso ahí llegan las bandas, la gente sale a las calles a bailar.

Festejos en la plaza en Oruro

La plaza 10 de Febrero es el centro de toda la fiesta de comadres en Oruro. Allí, las bandas, agrupaciones y comparsas que participarán en la entrada del Carnaval de Oruro realizan un festejo previo. Son los hombres quienes organizan todo para festejar a las mujeres. Preparan un cotillón especial o algún distintivo y llegan con música y baile hasta la plaza.

Esta misma acción se repite en la plaza Castro y Padilla. Allí los conjuntos se reúnen para disfrutar de una noche especial para las mujeres que empieza cerca de las 10 de la noche.

Festejo en el oriente del país

La tradición del Jueves de Comadres aún no pisa fuerte en Santa Cruz, pues aún no se registran actividades tradicionales que caracterizan a este departamento.

Sin embargo, para no quedar aislados de este día, algunos lugares ofrecen a sus clientes algunos detalles tradicionales, tales como la torta de comadres, como ocurre en la discoteca Mantis, donde la dueña es una tarijeña que aprovecha el momento para dar a conocer algunos “aro, aro” de Tarija, así lo cuenta Natalia Prieto, quien es una villamontina que vive desde hace cuatro años en Santa Cruz de la Sierra.

“Lo que yo he percibido es que aquí en Santa Cruz no es tan tradicional, sí hay fraternidades tarijeñas que hacen ferias en la plazuela Tarija, hay grupos, pero así (en Santa Cruz) algo tradicional que hagan como en Tarija y Villamontes, no he visto, aquí es más un tema del boliche”, manifiesta Natalia Prieto Lema.