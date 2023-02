“Lo que más genera satisfacción es que no solamente va a quedar el recuerdo de un concierto. Tratamos de dejar una semilla para que esta experiencia tal vez tome vuelo aquí también. La realidad paraguaya y boliviana está en relación a muchos pueblos con carencias y la situación de los residuos, es totalmente similar, ¿y por qué esto que surgió en Paraguay no puede tener éxito en Bolivia?”, manifiesta el profesor Favio Chávez.

“Lo que más me gusta de todo esto es el reciclaje, cómo algo pequeño llega a ser algo tan grandioso y es un círculo en el que uno ayuda al otro y así sucesivamente”, agrega Matías.

“Yo ingresé a la orquesta gracias a un concierto que ellos dieron en mi ciudad, que es un lugar que está a 150 kilómetros de Cateura. Ellos me conocieron, yo los conocí y empezamos a hacer proyectos para tener el arpa paraguaya dentro de la orquesta”, relata Matías, quien ahora estudia Licenciatura en Música gracias a una beca proporcionada por la misma orquesta.

María Ríos es otra de las integrantes de la orquesta Cateura, cumplió su sueño de aprender a tocar música, y hoy con 26 años de edad es toda una experta en este arte.

“Yo de chiquitita quería aprender música, entonces me fui a la escuela de música donde se hacían instrumentos reciclados y me llamó muchísimo la atención, me gustó demasiado entonces elegí el violín”, dice.

Tras cinco años de esfuerzo y dedicación, y gracias a una beca otorgada por la orquesta, María estudió Música y en la actualidad es profesora de la misma escuela en la que aprendió, y sigue usando los instrumentos reciclados.

Su violín está hecho, en la parte frontal, de una lata de pintura, la parte trasera es de una lata de manteca y las cuerdas están sostenidas por un tenedor.