David Pérez, el librero enamorado de las fotos que invita a vivir la FIL

David Pérez Hidalgo asumió la presidencia de la Cámara Departamental del Libro de La Paz (Cdllp) en diciembre del año pasado. Con el cargo vinieron una serie de retos, entre ellos continuar reposicionando la Feria Internacional del Libro de La Paz (FIL) como la principal fiesta literaria.

Pérez es el primero en reconocer que, a diferencia de sus predecesores, no tiene una carrera visible como librero. Esto se debe a que su especialidad, producción y venta de textos escolares, se enfoca más con los educadores que lectores regulares.

¿Qué tipo de librero es David Pérez Hidalgo?

Sé que soy poco conocido a diferencia de mis predecesores, que tienen una carrera muy importante y visible como libreros, con puntos de venta muy visibles e importantes. Y también con una historia familiar relacionada a los libros por generaciones.

En cambio yo pertenezco a Global Educación, que es una editorial familiar y pequeña que comenzó el año 2003. Más nos hemos dedicado a los libros escolares. Éste es un subgénero que trabaja de forma underground, directamente con los colegios, con los maestros y directamente con los grupos de padres de familia.

Mi hermano fue trabajador de McGraw-Hill, cuando tenía oficinas en Bolivia. Cuando cerró, él decidió utilizar lo aprendido para crear nuestro propio negocio. Nos asociamos a la Cámara en 2004 y con el paso de los años nos fuimos expandiendo a la tecnología educativa.

Personalmente siempre estuve atado a los libros. Era, gracias a mis padres, cliente de las grandes librerías.

También he trabajado en mis propios libros. Dos de ellos tienen que ver con mi otra faceta como coleccionista de fotografías antiguas, principalmente de La Paz. Hice un libro de fotografías antiguas de Santa Cruz y estoy terminando uno de La Paz.

¿Qué carrera siguió?

Turismo, pero por cosas de la vida nunca trabajé en el área. Pero en la carrera tuve excelentes profesores en materias relacionadas a la cultura.

Mis padres también fomentaron esa inclinación. Me dediqué a la pintura y a la fotografía.

¿Qué le llevó a asumir la presidencia de la Cámara?

El reto era muy personal y tiene que ver con la gestión cultural. A través de Global Educación yo he participado en muchas de las facetas de la edición del libro, algo que me fascina.

Y en nuestra área presenta características especiales. A nosotros, los maestros nos presentaron libros manuscritos, con hojas pegadas, y recortes. Y eso teníamos que volver un libro escolar.

Este reto no lo he buscado. Es algo que me propuso un grupo de asociados que ya ocuparon cargos. Entre octubre y noviembre me comienzan a tantear. Al principio rechacé porque carezco de ciertas capacidades y habilidades que se requieren para el cargo, como la administración financiera o el conocimiento de los estatutos, que fui superando. Pero insistieron y así terminé siendo elegido.

Pero es un desafío muy grande. Somos una institución pequeña, pero organizamos uno de los eventos culturales más grandes e importantes el país. Por tanto, me encuentra tratando de capear el temporal, enfrentados a problemas que surgen cada día, especialmente ahora que estamos cada vez más cerca del inicio de la Feria de este año.

Pero es algo que tiene que ver con todo lo que me gusta: gestión, libros, fotografía y otras actividades.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos que ha enfrentado al preparar esta Feria que vuelve 100% al modo presencial?

No tanto. La tecnología permite que la gente participe desde sus casas en una infinidad de actividades, desde reuniones a fiestas y todo de forma cotidiana. No podemos dejar de lado eso.

Entre los retos está el tener que organizar una feria con sólo siete meses de antelación. Sí sabíamos a lo que nos metíamos, pero todo se desbordó más allá de lo que esperábamos.

En realidad, se requiere de mucho tiempo para hacer una buena feria. Tenemos que tocar todas las puertas para lograr ayuda, ya que necesitamos apoyo del sector público y privado.

Tropezamos con una realidad económica difícil. En estos meses hemos tenido un centenar de reuniones con muchas instituciones que no nos pudieron colaborar económicamente. Sin embargo, esa experiencia nos servirá para el próximo año.

Aprendimos que debemos planificar la siguiente edición a partir de septiembre. Por esas fechas se establecen los Programas Operativos Anuales (POA) y si los abordamos a tiempo, habrá más predisposición.

Hay muchas instituciones que ayudan de distinto modo. Del Estado tenemos desde la Editorial del Estado, hasta el Centro de Investigaciones Sociales y la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

¿Qué pasa con el Ministerio de Culturas, que un tiempo atrás no colaboraba?

Afortunadamente nos hemos encontrado con una ministra (Sabina Orellana) dispuesta a colaborar. Lamentablemente el encuentro fue un poco tardío.

Sí, el año pasado no podíamos llegar a ella. Nuestras solicitudes se estancaban en un punto antes de llegar a la ministra. Pero hace un par de meses lo logramos y ella se sumó a los colaboradores que ya confirmaron su ayuda.

El Estado tiene un papel importante en la promoción de la lectura. Tenemos que ir juntos por este camino, especialmente en tres áreas esenciales que hemos identificado.

La primera es la FIL. La segunda es garantizar nuestra participación en eventos internacionales. Por lo menos deberíamos asistir a la Feria de Buenos Aires, una de las más importantes de Sudamérica; a la de Guadalajara (México), la más grande de Latinoamérica y a la de Fráncfort (Alemania), la más importante de Europa.

Debemos sentar presencia y mostrar nuestra producción. Esperamos que el Estado atienda el pedido.

Y está la necesidad de reactivar las políticas de fomento a la lectura. Pero eso tenemos que hacerlo entre todos. Uno solo no puede lograr todo lo que se necesita para mejorar.