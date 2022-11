De las calles y rotondas a YouTube: canciones de protesta que son hits

Eso afecta incluso a las composiciones que no fueron concebidas con un tinte político en particular. Aunque en este caso es porque la letra puede aplicarse a cualquier lado de los enfrentamientos, ya sea pidiendo la paz durante el Octubre Negro de 2003 o reclamando por el fraude electoral de 2019.

Rico es otro de los compositores que rechaza ser identificado con una línea partidaria. “Nunca me inscribí en ningún partido”, asegura. “Hubo varias siglas que me propusieron que me sumara a ellos, pero me parece algo deshonesto. Yo sigo los principios que nos inculcó Liber Forti: el de vivir libre”.

Eso hizo que, por ejemplo, rechazara cantar en más de una coacción el tema La unión hace la fuerza. “Esa pieza es del partido comunista de Chile y como yo no era parte de ese movimiento, nunca me pareció correcto utilizarla”. Sin embargo la pieza estuvo presente en manifestaciones y acciones durante la época de las dictaduras militares