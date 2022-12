Con las válvulas de las giras a pleno rendimiento tras la pandemia, 2022 trajo también un torrente de novedades discográficas. Éstas consagraron a los actuales reyes y reinas de la música, de Taylor Swift a Rosalía, pasando por Beyoncé, Bad Bunny y Harry Styles.

Todos tuvieron en común subvertir alguno de los principios de este mundo, ya fuesen sus bases puramente musicales o las leyes promocionales que rigen cómo calentar un lanzamiento. Fue el caso de Midnights de Taylor Swift, que con toda probabilidad acabará el año como el más vendido del mundo pese a publicarse sin sencillos de anticipo.

Con él se materializó su vuelta al pop tras el inesperado acercamiento al folk alternativo en Folklore (2020) y Evermore (2020), a los que siguió en 2021 la regrabación de dos de sus álbumes clásicos, Fearless y Red.

A diferencia de las rutinas actuales que explotan sucesivamente diversos temas durante meses (e incluso años) hasta la salida al mercado del álbum, Swift y otros artistas escogieron la semisorpresa para dar a conocer sus novedades. Tal fue el caso de Dawn FM de The Weeknd, lanzado una semana después del anuncio y nada menos que un 7 de enero.

En una senda similar, Beyoncé apenas dio a sus seguidores mes y medio de plazo para hacerse a la idea de que sacaría un disco nuevo titulado Renaissance, seis años después de su último trabajo a su nombre.

El suyo fue uno de los retornos más ansiados, pero no el único. Ahí quedó Lift Me Up de Rihanna. Lo grabó para el filme Wakanda Forever y que constituye su primer material inédito propio desde Anti.

Otros llegaron con esperados nuevos álbumes. Está Bruce Springsteen con sus versiones de soul (Only The Strong Survive), pero sobre todo Arctic Monekys (The Car) o Kendrick Lamar (Mr. Morale & The Big Steppers) y SZA (S.O.S.), ambos cinco años después de sus aqnteriores discos.

En una cosecha con predominio de nombres femeninos, el de Harry Styles fue uno de los pocos masculinos que logró destacar con Harry’s House, considerado por la crítica uno de los mejores álbumes del año, al igual que Un verano sin ti de Bad Bunny, quien fue, por tercer año consecutivo, el más escuchado en Spotify.

La española Rosalía recibió, con Motomami aún mayores elogios que el previo El mal querer (2018),a demás de destacarse por su actividad en plataformas como TikTok y otras redes sociales, llegando directamente a sus seguidores, nuevos y viejos.