Del power al death: metal boliviano busca renacer tras la pandemia

Nunca fuer un género muy comercial, pero tenía su público. Pero la pandemia de Covid-19 cambió todos y, ahora, el metal y el rock bolivianos están luchando por renacer de sus cenizas.

“Nuestra situación es lago especial. Si, el rock y el metal tiene su público, que es más grande de lo que muchos piensan, pero al mismo tiempo somos muy de nicho. Y, como a todos, la pandemia nos afectó profundamente, ya que vivimos de los conciertos, principalmente”, reconoció Viko Paredes líder de Alcoholika La Christo.

Durante la cuarentena rígida las presentaciones se detuvieron. Hubieron grupos que ofrecieron recitales digitales, pero muy pocos lograron obtener fondos para mantenerse.

Uno de estos fue Scoria, banda que no solo aprovechó las ventajas del formato del streaming (transmisión en directo mediante las plataformas como redes sociales), sino que también vieron la opción de sacar un nuevo disco, Vive, que salió en 2021.

“Preparamos el recital y nos fue muy bien. Recibimos buenas críticas del exterior y decidimos, ya que teníamos todo registrado, aprovechar y grabar un disco en vivo”, explicó el baterista del grupo Sergio Larrazábal.

Para quienes no lo lograron, el fracaso no quiere decir que dejaran de trabajar. Agrupaciones como Alcoholika, Indigno, Armadura, Hate y otras siguieron componiendo. Grupos nuevos como Kepex vieron retrasada la salida de sus discos, pero no cejaron en la labor.

“La situación nos obligó a reacomodar nuestros planes. Por eso nuestro tercer disco saldrá recién, con retraso, pero saldrá”, aseguró xBICHOx del exterminio, el guitarrista y representante de Indignación.

Y con la flexibilización de las medidas de bioseguridad, especialmente la prohibición de organizar espectáculos masivos, todo parece apuntar a que se puede cambiar la situación.

El regreso

Una muestra de ello es la buena respuesta que tuvieron los conciertos de Raphael Mendez y Molotov en abril. Además de los artistas internacionales las bandas bolivianas volvieron a programar sus presentaciones, algunas con agradables sorpresas.

“Es curioso pero nos hemos encontrado con una mayor respuesta que, incluso, antes de la pandemia. La gente, quienes nos escuchan, están con ganas de rockear, de salir y desahogar esa energía acumulada durante el encierro”, consideró Paredes.

Otros no son tan optimistas. Tal es el caso de Gustavo Tobar de FM Rock, organizadora de eventos nacionales e internacionales como Molotov. El gestor considera que la situación aún es inestable como para hablar de regresos triunfales.

“Hay que tener en cuenta que en Bolivia el metal todavía está en pañales. Si, tenemos muchos grupos, pero todos compiten por llegar a casi el mismo público y no todos son buenos. Además estamos en una etapa de cambio, con músicos explorando nuevos estilos”, consideró.

Otros son aún más pesimistas. “El rock boliviano está prácticamente muerto, Si, hay grupos nuevos, pero muy pocos tienen una buena llegada a la gente. Los clásicos o se han ido inclinando más hacia el pop o son cada vez más under, más de nicho”, evaluó Larrazábal.

Por su parte, Daniel Ruiz de La Manzana Producciones, opina que lo que pasa es que hay practicantes de subgéneros no tan habituales del meta y del rock. Estos estilos tienen sus seguidores, pero no son tan amplios como con otros.

El gestor explicó que los gustos están dirigiéndose hasta los ritmos más extremos como el hard core y, especialmente, el death y black metal. “Siguen habiendo grupos de heavy (el mas clásico), power (caracterizado por ser conceptual) y thrash (agresivo y veloz), mas, quizá por la situación, los nuevos metaleros buscan algo más fuerte”.

Es que para muchos la ventaja de los extremos es que permite hablar sin tapujos de problemáticas actuales. “Este género nos permite denunciar y hablar sin pelos en la lengua, de forma explícita”, asegura xBICHOx.

Ruiz recordó que el rock y el metal son música contestataria, rebelde. No es de extrañar que gran parte de la movida se concentre en El Alto, ciudad donde nació Scoria, cuyos temas se enfocan en la denuncia de las injusticias sociales, o Armadura, que une el folklore con los riffts de guitarra eléctrica y la música de animación japonesa, entre los más conocidos.

“Hay un montón de bandas que tocan de forma frecuente en El Alto. Tienen sus boliches, sus demos y, por supuesto su público fiel” dijo Ruiz.

Región

Una de las características del metal boliviano es que, con excepciones, principalmente reina en el occidente del país. Para organizar conciertos grandes Tobar y Ruiz se fina principalmente en Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí y Sucre, antes que otras urbes.

“Puede parecer cliché regionalista, pero es la verdad: en las ciudades altas y más frías es dónde mejor se escucha el rock. La excepción son Cochabamba y Sucre, y a veces Tarija”, aseguró Tobar.

Es así que cuando uno ve el mapa de conciertos, es generalmente en este lado del país dónde llegan las bandas pesadas. Sea Molotov o Tim “Ripper” Owens, Saurom o Barón Rojo, todas llegan al altiplano.

Eso no quiere decir que en el oriente no haya movida metalera. La hay e intensa, como los demuestran los Illimani Metal Fest antes de la Pandemia, que siempre tenían, al menos una banda cruceña.

De hecho una de las bandas más importantes de heavy metal, Track, nació en esa ciudad.

Asimismo, Ruiz destacó la sorpresa que tuvo su equipo cuando vendieron todas las entradas para el festival de Iron Maiden que realizarán en Santa Cruz a finales de julio. “No es algo común, peor la gente está esperando a Raphael Mendez”, agregó. Mendez hace un tributo a la banda inglesa.

Pero, pese a todos esos adelantos, el metal sigue siendo muy de nicho. “Bolivia es más cunbiera, más pop y, por supuesto, folklórica”, sentenció Tobar. “No ayuda que no podamos traer a los realmente grandes como Metallica o Iron Maiden, ya que nuestro público, de por sí pequeño, es aún menor a la hora de las guitarras eléctricas”.