Hace 15 años las circunstancias obligaron a que Coco Bedregal (voz), André Dedeco (guitarra), Peter Howard (bajo) y Mauro Ramírez (batería) tomaran rumbos diferentes. Pero sus seguidores no los olvidaron, por lo que decidieron romper el silencio con dos conciertos para celebrar el reencuentro de la banda nacional de rock UNIT.

“Estas son presentaciones especiales para quienes nos pedían desde hace buen tiempo que volviéramos a los escenarios. Es una forma de agradecer el apoyo recibido y reencontrarnos con ellos”, manifestó Ramírez.

Los conciertos serán este viernes 23 de junio en la ciudad de Santa Cruz, en McFly Rock Bar, y el 1 de julio en el Espacio Inni de La Paz. No serán los únicos.

En ese sentido los artistas indicaron que no será un proyecto continuo, ya que cada uno de los integrantes tiene sus propias actividades, tanto en la carrera musical como personales. Sin embargo, no desechan ir aumentando el número de presentaciones de acuerdo a la demanda del público.

“Estamos en conversaciones para actuar en Cochabamba y posteriormente veremos cómo va la cosa. Aún no hemos planificado un nuevo disco en conjunto, pero quién sabe cómo irá la cosa”, agregó el baterista.

Originaria de la ciudad de La Paz, la banda se caracterizó por un espectacular trabajo en las guitarras, capaces de crear ambientes melodiosos como agresivos. Sus composiciones se vieron influenciadas por la corriente grunge y el rock de inicios de siglo.

“Nuestro estilo no ha cambiado en nada. Cuando vayan a los conciertos podrán decir que ‘suena como a principios del 2000’”, aseguró Bedregal.

En ese sentido los dos shows incluirán un repaso de lo mejor de sus recordados discos: Hide, Red Holocaust y Beware of the Dog. Los músicos no descartan una que otra sorpresa. Además, en La Paz se contará con la presencia de Joaquina y unsafe!

Las entradas para la presentación en la sede de Gobierno ya están a la venta en Inni Espacio (avenida 6 de Agosto #2579), Equinoccio (Sánchez Lima #2191) y a través del 63103027. El precio es de 100 bolivianos.