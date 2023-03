El gran movimiento, Utama, Pseudo, 98 segundos sin sombra, Cuidando al Sol, El Visitante, Mi Socio 2.0, Fuertes... son algunas de las películas nacionales estrenadas en los últimos dos años. Un ritmo inusitado, pero que ahora enfrentará una reducción debido al desinterés estatal que resulta en deudas, un proyecto olvidado y la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine) limitada.

“Hemos atravesado un periodo de auge en la producción gracias a que, como pocas veces, el Estado se animó a apoyar la producción nacional con el Programa Intervenciones Urbanas (PIU). Sin embargo eso fue solo algo temporal y ahora no contamos ni con el PIU, ni con el fondo que contempla la Ley del Cine, sin Ibermedia y menos con el apoyo del Gobierno”, manifestó el cineasta Marcos Loayza.

En un mensaje en su cuenta de Facebook el director Nelson Martínez se sumó al reclamo. “El cine bolivian o está agonizando. No hay reglamento, no hay PIU, no hay Ibermedia y Adecine no existe”, publicó.

La preocupación por la falta de interés del Ejecutivo por la producción nacional volvió a la palestra la pasada semana por un malentendido y por que los cineastas no tuvieron mucho que festejar el martes 21 de marzo, el Día del Cine Boliviano.

Una de las razones es el retraso que tiene Bolivia en el pago de las cuotas del programa Ibermedia. Esto impidió que se informara que proyectos bolivianos ganaron los montos de apoyo y coproducción de la iniciativa.

Esto, consideran los cineastas nacionales, es un gran problema. “Una de las razones del éxito nacional de los últimos años fue, precisamente, el acceso a Ibermedia. Sin eso las dificultades para nuestros proyectos aumentan”, indicó Rodrigo Quiroga de Bolivia-Lab.

Germán Monje, director de Adecine, manifestó que ya se enviaron las notas correspondientes a la Cancillería, instancia responsable de cumplir con los compromisos internacionales. “Nos informaron que el monto se traspasará este mes o en junio”, indico. La autoridad garantizó que el país sigue siendo miembro del programa.

Lamentablemente, la agencia está limitada en sus acciones, ya que estas deben terminar de definirse en el reglamento de la Ley del Cine. Sin embargo, esta norma aún no se emite, pese a que debía tratarse en 2019, lo que no se hizo.

“Estamos cojos”, reconoció Monje. “El proyecto de reglamento ya se presentó a las instancias correspondientes, pero se nos informó que hay que ajustar el artículo 17 de la Ley del Cine, la que norma de donde surgen los recursos para el fondo de fomento”, agregó.

Para ello se trabaja con el Ministerio de Culturas. Página Siete intentó obtener información de la cartera, pero se indicó que, como Adecine es una institución descentralizada, “no podemos decir nada al respecto. Pregunte allí”.

Esto hace que Adecine se vea limitada a negociar con os diferentes sectores del cine nacional, asesorar a los trabajadores, conversar con los distribuidores y salas para garantizar la cuota de pantalla y formar nuevos públicos de forma limitada.

Además el Ministerio de Planificación aún no informa si se piensa reactivar el PIU. Al consultar con la cartera solo se recibió la respuesta de que “vamos a investigar y devolveremos pronto la llamada”.