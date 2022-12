El difícil y exitoso Elden Ring es el Juego del Año y así supera a Kratos

El exitoso y complicado juego Elden Ring se alzó sobre todos los demás y se ha convertido en el Juego del Año de The Game Awards 2022 (GOTY). El galardón vuelve a las manos del estudio From Software sólo dos años después de que el título Sekiro: Shadows Die Twice triunfara por todo lo alto.

Dirigido por Hidetaka Miyazaki, este título ha sido considerado como obra maestra por muchos críticos especializados, además, ha resultado ser también un gran éxito comercial.

Lanzado el 25 de febrero de este año, Elden Ring lleva 17,5 millones de copias vendidas para las consolas Play Station 4 y 5, Xbox serie X y Serie S, además de una versión para PC.

Es un RPG (Juego de interpretación) en el cual el jugador debe elegir una clase de personaje al inicio del juego. Eso determina los hechizos y equipamiento con el que comienza la partida.

Al igual que otros títulos del estudio (Dark Souls, Demon Souls, Blood Borne y Sekiro), el ganador se caracteriza por presentar logrados gráficos, especialmente en los equipos más modernos, un sistema de combate que exige al jugador esfuerzo para dominar una alta dificultad y libertad absoluta de acción.

Además de una historia compleja. Siguiendo la tradición de From Software, el programa no revela fácilmente las tramas que se desarrollan en el llamado las Tierras Intermedias. La exploración es necesaria para averiguar todos los detalles.

Es una historia llena de traiciones y opciones morales grises, que al tomarles definirán cual de los seis finales tendrá el jugador. Algo adecuado, ya que quien colaboró al director Hidetaka Miyazaki fue nada meso que George R. R., Martin, autor de la saga de Juego de Tronos.

Si bien ya es casi un año desde que salió al mercado, la fama y éxito del juego no paran. Una de las razones es que recientemente se lanzó una actualización gratuita que introduce el Coliseo, un modo competitivo jugador contra jugador, que augura luchas encarnizadas y sangrientas. En los imponentes coliseos de Necrolimbo, Leyndell y Caelid, los contendientes participarán en duelos, batallas todos contra todos o peleas de equipos, ya que el programa permite interactuar con otros jugadores.

Sin embargo, la gala de The Game Awards no comenzó con Elden Ring de favorito. Mientras avanzaba la noche, otro título se perfilaba como ganador: el recientemente lanzado God of War: Ragnarök, la novena entrega del título estrella de Santa Monica Studio y Sony.

El juego fue el más premiado de esta edición, llevándose seis estatuillas entre las que destacan Mejor aventura de acción, Mejor Actuación de voz, Mejor banda sonora y Mejor narrativa.

Ragnarök salió para los Play Station 4 y 5. Es, además, la continuación de God of War (2018), el inicio de una nueva etapa para el protagonista.

Definido como un videojuego de acción y aventuras, el título permite controlar a Kratos, un soldado espartano que resulta ser hijo de Zeus y con el tiempo se convierte en el dios de la guerra. El jugador dirige al protagonista a través de brutales batallas con seres mitológico y las mismas divinidades, además de la resolución de acertijos.

En esta reciente producción Kratos y su hijo Atreus continúan su lucha contra los dioses nórdicos, mientras que el niño busca respuestas a sus dudas ante la mirada estricta e impávida de su progenitor. Al final, ambos recorrerán de nuevo los Reinos en busca de respuestas... y de alguna que otra pelea.

Un éxito de ventas desde su salida el 9 de noviembre, se espera que su popularidad aumente cuando santa Monica haga disponible el modo Foto –que permite instantáneas para apreciar el logrado diseño de arte– con correcciones.

Dentro del campo de los juegos indie (independientes), destacó Stray de BlueTwelve Studio y publicado por Annapurna Interactive. Se trata de un juego de aventuras en tercera persona, protagonizado por un gato callejero perdido en una ciudad controlada por robots.

Tiene elementos de mundo abierto, es decir que el área de acción cuenta con muy pocas limitantes, con un enfoque en la atmósfera, la exploración y el arte. ​El jugador controla a un gato callejero, el cual es capaz de saltar y escalar plataformas y obstáculos, así como abrir nuevos caminos al interactuar con el entorno, saltando sobre cubos, volcando latas de pintura, haciendo funcionar una máquina expendedora o arañando objetos.​ Debe resolver acertijos para avanzar en la narrativa y frecuentemente se ofrece actividades opcionales típicas de un gato: dormir, maullar, acurrucarse con personajes no jugables, las cuales generan respuestas en el mundo digital.

Lanzado en julio para las consolas de Sony en computadoras caseras, Stray logró situarse en los primeros puestos de las listas de deseados y de ventas en la plataforma Steam en las semanas previas a su lanzamiento, llegando a los 60.000 jugadores.

En la gala también se anunciaron los títulos de 2023, como Star Wars Jedi Survivor, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Street Fighter 6 y Final Fantasy XVI. ​