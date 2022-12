El Gran Movimiento es la ganadora en festival de Cuba

La película El Gran Movimiento, del realizador boliviano Kiro Russo, obtuvo el viernes el Coral a mejor dirección, otorgado por el festival de cine de La Habana, una fiesta de una semana sin el glamour de antaño, pero salpicada de expresiones libertarias de hacedores de la cultura en Cuba.

De esta manera, la segunda cinta del realizador paceño suma más de una 20 de reconocimientos internacionales, desde su estreno el año pasado en la 78 Mostra de Venecia, dentro de la sección Horizontes, donde recibió el Premio Especial del Jurado, iniciando un recorrido exitoso por salas y festivales.

Russo triunfó en las categorías de mejor largometraje de ficción, en la de dirección, y en la de edición junto a Pablo Panigua. También fue ganador en el apartado de sonido, aporte de los especialistas Mercedes Tenina y Mauricio Miguel Quiroga.

El Gran Movimiento cuenta la historia de Elder (Julio Cézar Ticona), un joven minero desempleado que da un paseo de una semana a La Paz para exigir la reinstalación de su trabajo. Sin embargo, Elder se enferma repentinamente, lo que le provoca asfixia frecuente y dificultad para respirar después de haber encontrado trabajo en un mercado local. A medida que su condición empeora, solicita la ayuda de la anciana Mamá Pancha (Francisca Arce de Aro), quien lo envía a Max (Max Eduardo Bautista Uchasar), un brujo, ermitaño y payaso sin hogar, que podría tener la capacidad de devolverle la vida a Elder.

La cinta también fue reconocida en eventos como el Bosphorus de Turquia, en el de Autor de Belgrado en Serbia, en el Márgenes de Cine Independiente de Madrid o los conseguidos en el Festival Internacional de Cine de la UNAM.

Asimismo, Utama de Alejandro Loayza recibió un reconocimiento por parte de la Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de Los Baños. “Es un reconocimiento muy importante, ya que yo estudié en esa casa de estudios y ahora Alejandro obtiene una distinción, mostrando una señal de continuidad”, indicó Marcos Loayza, padre del director y uno de los productores del filme.

La ópera prima de Alejandro Loayza es una de las más premiadas en la historia del cine boliviano. Con este galardón cubano, ahora supera los 42 premios.

El fundador del festival Alfredo Guevara dijo que “revolución es lucidez, concepto que no comprende la autocomplacencia, que reclama una visión generosa. Espero que nuestras instituciones culturales sean cada vez más sabias e inclusivas, lo que sin duda nos acercará a la plenitud que solemos soñar”, dijo el cantautor y fundador de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez, al recibir el Coral de Honor, que abrió la gala.

En su oportunidad, Russo no se cansó de pedir financiamiento para el cine al Ministerio de Culturas de su país. “Es importantísimo que podamos ver este apoyo porque si no ya no van a haber películas bolivianas”, dijo el director de la producción de Bolivia, Francia, Catar y Suiza, que recibió además galardones por mejor sonido y edición.

La otra gran ganadora de la noche fue Argentina 1985 (Argentina-Estados Unidos), con los corales a mejor actuación masculina por el trabajo de Ricardo Darín, así como por la dirección artística de Micaela Saiegh, y el guion de Santiago Mitre y Mariano Llinás.

El festival que solía convocar a cineastas y actores de talla internacional se vio limitado este año por la crisis económica que atraviesa la isla.