Fandango, Ava’s dance in the moonlight e Immeasurable 3 son algunos de los estrenos exclusivos, además de clásicos, que Al Di Meola interpretará durante su concierto en La Paz. El guitarrista estadounidense actuará el domingo 12 de marzo en el Campo Ferial Chuquiago Marka (Bajo Següencoma).

Di Meola llega con su trío que realiza esta gira mundial desde principios de 2022 con muchas pausas a causa de las medidas sanitarias en distintos países a causa del covid. Este tour se postergó por la emergencia sanitaria, pues la placa de estudio que motivó el viaje, Here come the sun, fue publicada a principios de 2020.

En esta presentación en La Paz el guitarrista de jazz también incluirá temas de su anterior producción Opus y sus clásicos como Mediterranian Sundance o Río Ancho y composiciones de Astor Piazzolla.

“Siempre que llego a un país por primera vez, llego con un repertorio muy especial. El público boliviano tiene que estar listo para una noche ecléctica gracias al gran grupo que me acompañará, con una mezcla de composiciones originales, tanto las clásicas como las nuevas. También tendremos piezas de los grandes como Piazzolla, Lennon y McCartney y Gismondi, entre otros”, dijo el artista a Página Siete.

Di Meola confirmó, para despertar el apetito de los melómanos, que el repertorio del domingo contará, entre otras composiciones, con las canciones Mediterranean Sundance, Turquoise, Milonga Noctiva, Fandango, Café 1930, Double Concerto, Ava’s dance in the moonlight, Strawberry Fields, Because (estas dos son versiones propias de las piezas de The Beatles) e Inmensurable 3.

Al Di Meola nació en Jersey City (EEUU) el 22 de julio de 1954. Es considerado como uno de los grandes representantes de la fusión de jazz con diversos estilos musicales, desde el rock hasta las melodías tradicionales del oriente. Esto se debe a su interés por otras tradiciones musicales extrañas al ámbito occidental. Es considerado un virtuoso tanto con la guitarra eléctrica como con la acústica.

El artista contó que su camino en el mundo de la música comenzó cuando tenía ocho años. “Sabía desde muy temprano que la carrera musical era mi destino, mi llamado”, aseguró.

Fue a esa edad que comenzó a escuchar las obras de Elvis Presley y el grupo Ventures, las cuales le despertaron interés en la guitarra. “Es el instrumento más expresivo. Es también muy exigente y exige habilidad para tocar las líneas y realizar cambios en armonía con las cuerdas”, explicó.

Estudió en el Berklee College of Music en 1971. Cuando cumplió 19 años fue contratado por el pianista Chick Corea para reemplazar a Bill Connors en la banda de jazz fusión, una de las pioneras del estilo, Return to Forever, en la que también estaban el bajista Stanley Clarke y el baterista Lenny White.

Con ellos grabó tres discos, los que permitieron un gran éxito comercial. Las plazas encabezaron el top 40 de Billboard.

Como Return to Forever se separó en 1976, Di Meola inició su carrera solista. En los discos que grabó demostró su maestría en la fusión del jazz con géneros como flamenco. Su álbum Elegant Gypsy (1977) recibió una certificación de oro.

Gran parte de su éxito se debe a su habilidad de “hacer hablar la guitarra”, sea ésta electrónica o acústica. “Lo que pasa es que este instrumento tiene la capacidad de ‘cantar’ en diferentes tonadas, muy similar a como lo hace la voz humana”, indicó.

El recital, el primero que realiza en el país, se realizará el domingo a partir de las 20:00. Las entradas se pueden adquirir de forma virtual en el portal https://salaa1.com/. Los boletos físicos se encuentran en Café Typica Sopocachi (avenida 6 de Agosto #2584, entre calles Pedro Salazar y Pinilla, entre las 15:00 y 20:00). El precio es 850 bolivianos en VIP, 600 en Platea A y 400 en Platea B.