El lingüista, periodista y traductor boliviano Mario Frías deja su natal La Paz para irse definitivamente a Santa Cruz, pero no sin antes dejar en la Universidad Nuestra Señora de La Paz una colección de más de 400 obras traducidas de la antigua Grecia y Roma al Castellano. Su gran legado.

“Ahora que me voy a Santa Cruz, me alejo físicamente, desde luego intelectualmente y virtualmente estaré en La Paz, pero me voy dejando una descendencia de personas que han estudiado conmigo griego y también latín, y que ellos van a continuar mi obra”, manifestó Frías.

Además de traductor, Mario Frías se destacó como periodista, siendo director y fundador de los periódicos bolivianos Última Hora, La Razón, La Prensa y Presencia. También es docente, dictó clases de lingüística, latín y griego clásico en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Católica San Pablo.