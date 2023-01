A los 13 años en una vacación escolar trabajé en el banco cinematográfico donde me enamoré del cine. A la fotografía entre porque unos años después un amigo me regaló una cámara 120 film, me prestó un espacio para montar un cuarto obscuro y como cereza del pastel me llevó una modelo para tomarle fotos, ahí me enamore del mundo de la fotografía.

¿Qué requisitos debía cumplir un fotógrafo para ser parte de los doce?

Nunca hubo un requisito, el nivel era de amistad y de calidad para pertenecer al grupo. Lasactividades que realizábamos eran enfocadas a las agencias de publicidad y a lasexposiciones colectivas donde se presentaban los calendarios, la idea era hacer publicidad del grupo y decorar las oficinas, Paolo los diseñaba y entre todos decidíamos las fotografías.

Me parece que parte de lo que se logró fue darle un nivel al grupo de los doce en el mediopublicitario.

¿Durante cuántos años se mantienen activos como grupo?

Cuantos años duró el grupo no lo tengo muy claro porque en realidad la amistad y el gruposiguió, lo que sí recuerdo es que por lo menos hicimos cuatro calendarios y exposiciones. El que primero falleció fue Jorge Contreras el año 2000 y creo que justo ahí es cuando el grupodejó de existir como tal. A la fecha seguimos siendo amigos

¿Cuál considera usted que es el legado de los doce?

El legado del grupo para mi fue el crecimiento, reto constante y la búsqueda de soluciones, un aprendizaje en conjunto, compartimos desde lo comercial hasta lo artístico, logramos superarnos en diversos aspectos.

Paolo Gori – Tarcento, Italia. 9 de septiembre de 1937, llegó a México en 1966

¿Cómo se conecta con el mundo de la fotografía?

Soy fotógrafo por no haber estudiado, trabajé con excelsos arquitectos, se me pegó por ahí, me inscribí sin éxito tanto en la la facultad de arquitectura de Venecia y en Roma, en ésta última me encontré con el último reducto de los fascistas en Italia, un horror. Luego me inscribí a Física e igual la mandé a la chingada porque entendí que el currículum que habían creado era una farsa, querían crear rápidamente técnicos para operar las nuevas centrales atómicas cuando a mi me interesaba la epistemología de la ciencia, entonces dejé de estudiar, y con los arquitectos que con los que había trabajado logré ganar más y estar más libre sacándoles fotos en lugar de andar de dibujante, entonces caí en la fotografía.

¿Cómo surge su relación con los doce?

Fue por medio de Enrique Bostelmann uno de los primeros amigos que hice en México, él tenía coche y no manejaba, yo manejaba y no tenía coche (risas) entonces fuimos a Día de Muertos en Oaxaca, fuimos a la Sierra Gorda de Querétaro cuando todavía no tenían la carretera, lugares fantásticos.

El primer calendario que hicimos como doce fotógrafos fue en 1987, empecé a exigir la idea de que fuéramos ecuménicos y seamos doce. Hubieron 4 ediciones, esa fue mi única intervención importante. De algunos me volví amigo como Jorge Contreras Chacel quien murió en 2000, a quien le siguen Enrique Bostelmann (2003), Georges Massart (2013) yMichel Zabé (2018). El grupo fue un invento publicitario y que haya tenido algún impactopues que bueno, me alegro.

Existe una fotografía icónica del grupo de los doce. ¿Cómo nace esta idea y cómo se plasma en la fotografía que acompañaría el calendario de los doce?

Fue un poco fruto de la casualidad, lo que pasa es que hacia poco que había hecho un póster para la galería Pecanins de todos sus artistas los hice afuera, en la plaza de Decibeles creando un mosaico de cada artista que llegaba cuando podía. A raíz de eso quería hacer una imagen colectiva, pero era imposible reunirlos a todos, entonces decidí hacerlo en rincones de la terraza de la casona que ocupaba ese entonces, me pareció un sitio bonito, traté de que llegaran a la misma hora, uno a uno se posicionó en diferentes lugares sobre la escalera que luego serviría para crear un mosaico que reconstruyera la fuente.