El Respira podrá seguirse a través de redes sociales

Nombre Carla Ortiz.

Nació En Cochabamba el 2 de diciembre de 1976.

Inicios Comenzó con el modelaje a temprana edad. Posteriormente viajó a Estados Unidos para estudiar.

Filmografía Olvidados, The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez, Escríbeme postales a Copacabana, Los Andes No Creen En Dios.