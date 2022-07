El ritmo de “La tunantada peruana” enamora y hace bailar a los paceños

Hasta hace dos años, en las fiestas familiares de La Paz y El Alto no faltaba un mariachi, un grupo de pukaras o una moceñada, pero en los últimos meses el gusto musical popular dio un giro de 240 grados hacia “La tunantada peruana”, un ritmo nostálgico y romántico que enamora y hace bailar. En 2021 había dos grupos, ahora son 20 las agrupaciones que extendieron sus presentaciones al interior del país.

Pero no acaba todo ahí. En los últimos meses y a raíz de la popularidad de la canción Recuerdos de Julcán, del compositor peruano Marco Antonio Moreno, el ritmo de “La tunantada peruana” entró con mucha fuerza a La Paz y El Alto, y ahora se extendió a Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

La sede de Gobierno y en particular la urbe alteña tienen una gran influencia musical y cultural del sur peruano. No por nada, quizás una de sus principales avenidas alteñas homenajea al héroe peruano Alfonso Ugarte. Está por demás decir que artistas como Osito Pardo, Yarita Lizeth o Muñequita Mily encumbraron sus carreras musicales a partir del éxito en El Alto, La Paz y Bolivia para proyectarse posteriormente a Chile, Argentina, Ecuador y Brasil.

Los tunanteros bailan al ritmo de la canción Recuerdos de Julcán, Malo tu corazón, y otros, pero además entregan obsequios a los agasajados. “Es una sorpresa que les damos y que consiste en un muñeco chuto tunantero, un arreglo floral ya sea para varón o mujer y un pañuelo, y un botón personalizado”, cuenta Suñagua a Página Siete.

El bailarín, que durante la semana se desempeña como chef profesional, cuenta que su primera presentación fue en octubre del año pasado ante su madre y que tras ese éxito comenzó a perfeccionar la danza. “Mi padre, que es peruano (Florencio Suñagua), me llevaba de niño a Juliaca, donde también se baila la tunantada y ahí aprendí y bailé, pero fue el año pasado en octubre en el cumpleaños de mi madre María Coarite (que es boliviana) que me disfracé en La Paz y después otros familiares me pidieron que baile para ellos y así comenzó todo”, cuenta Suñagua.

Completan el elenco su hijo Víctor Lucas, que es el “Ch’iti tunantero”, la danzarina profesional Jhelma Apana que es “La jaujina” y “El viejito watrila”, interpretado por José Casas Quispe hacen presentaciones los fines de semana en El Alto, La Paz y otros departamentos.

“A mí me encanta la tunantada peruana porque es bien elegante y el mismo ritmo es muy lindo, incluso para los niños, porque tienen a un niño como uno de sus personajes”, cuenta Efraín Machaca, que el sábado 16 de julio contrató a “Chuto El Viajero” para el bautizo de su hijo Alejandro de nueve años en la zona de Alto Irpavi en La Paz.

Ese día, Suñagua tuvo una presentación en Huanuni, Oruro, luego retornó a la sede de Gobierno para una fiesta en El Tejar y acabó en Alto Irpavi.