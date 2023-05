Uno de los sectores menos visibilizados como generador de economía en Bolivia es el cultural, a pesar de que éste genera entre 2,5% y 4% del Producto Interno Bruto (PIB), así lo refirió el coordinador del Proyecto Industrias Culturales y Creativas de la Fundación Cultural, Andrés Zaratti.

Es por ello que tras un encuentro nacional en el que participaron alrededor de 110 emprendedores, determinaron distintas estrategias y acciones para que se los reconozca como un motor productivo y que gesta un importante movimiento económico en el país. Sin embargo, al estar invisibilizados pues no se cuentan con datos precisos, el Estado no ve esa potencialidad y por ende no invierte en el sector.

“Nos hemos dado cuenta cada vez más de la importancia de la cultura como factor de desarrollo, por ejemplo en el ámbito social, de la inclusión, de respeto, pero también de la promoción de nuestra identidad, (pero) en el país todavía no se ha logrado concretar la potencialidad que tiene el sector cultural para promover el crecimiento económico, es así que el Estado no visibiliza cuánta economía mueve el sector cultural”, enfatizó.