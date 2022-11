En La Paz, un poeta diletante es seducido por una activista política, Olivia, la protagonista de la primera novela de Jorge Patiño. El libro, que indaga en el romance, la política y las pasiones, se presentará el miércoles 9 de noviembre.

“Es una obra no muy larga, de 211 páginas. Es muy paceña, ya que los personajes se desenvuelven en la ciudad y sus diferentes entornos sociales, desde el burgués al de los ‘revolucionarios’ que surgen y triunfan en las universidades y los bares”, adelantó el escritor, ingeniero y doctor en matemáticas.

Olivia ya se encuentra en las librerías del país. Editada por Plural, fue lanzada a la venta en agosto, durante la Feria Internacional del Libro de La Paz. Sin embargo, no tuvo una presentación oficial debido a la cantidad de actividades programadas en ese evento.

Es así que el acto se realizará el martes a las 19:00 en el Espacio Simón I. Patiño (avenida Ecuador, entre calles Rosendo Gutiérrez y Quito). Comentarán el texto Marcelo Arequipa y Robert Brockmann.

“Esta es una historia que nació de un desafío personal: ¿Podré crear una novela? Me tomó mucho tiempo, pero por fin ya está en las librerías”, comentó Patiño, quien reconoce sentirse más cómo con los cuentos.

El proceso de escritura tomó unos 12 años. La causa es que el autor escribía y la dejaba “reposar” por un tiempo antes de volverla a revisar.

“No fue un proceso fácil. Muchas veces no me encontraba satisfecho con lo avanzado. Me cuestioné si realmente escribir una novela era para mí. No ayudaba que el esquema con el que trabajaba se alejaba de la narrativa tradicional”, recordó.

Es que las historias que conforman Olivia no están contadas en un orden cronológico lineal. Tampoco hay indicadores explícitos de cuánto tiempo hay entre capítulos. Algunos narran acontecimientos posteriores, mientras que los siguientes vuelven al pasado de la trama.

“Eso no quiere decir que sea confuso leerla. Trabajé para que el tiempo estuviera implícito y que el lector no se pierda. Pero este esquema de trabajo me permitió explorar las historias de los diferentes personajes”, agregó.

Olivia es la protagonista. Es una docente de la Universidad Mayor de San Andrés muy metida en el activismo político. Es una mujer fuerte que sabe exactamente lo que y a quien quiere.

Al otro lado del espectro económico y político, está el segundo hijo de un importante empresario. Este es un poeta bohemio que queda prendado de Olivia.

“No es un Romeo y Julieta. No se trata del varón tratando de enamorar a la chica. Aquí quien tienen todas las cartas es ella. Tampoco es una novela romántica en sí. Olivia no es una mujer que cae presa del amor sin cuestionarse; es juguetona, seductora y, sobre todo, consciente que la relación no puede ir a más, ya que su enamorado pertenece y encarna un mundo y forma de vida que ella desprecia”.

Así, el libro está dividido en dos partes: una que presenta el mundo y el contexto y la segunda causada por un hecho clave para todos los personajes.

Para Patiño, el desafió se completó, pero reconoce que aún no está seguro de si continuará con otras novelas o sus ideas se manifestarán nuevamente en forma de cuentos.