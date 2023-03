Sofía Ayala la tiene clara: y dice “Evita busca realzar a una mujer que luchó por todo lo que consiguió en su vida”. Sí, la mítica primera dama argentina fue cuestionada por propios y extraños, vivió en una época de conflictos políticos, pero eso no impidió que luchara por la reivindicación de los derechos de la mujer. Todo eso se verá cuando se levante el telón de la ópera rock Evita.

La puesta en escena del clásico de Broadway llegará en versión completa el 24 de marzo. Se estrenará en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez (calle Genaro Sanjinés esq. Indaburo) y estará en cartelera hasta el domingo 26.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma de Súper Ticket. Hasta el lunes, el precio de las mismas es de 100 bolivianos en platea y palcos, 70 en anfiteatro y 40 en galería. Posteriormente, el costo será de 120, 70 y 50, respectivamente.

El director musical, Andrés Guzmán Valdez, adelantó que serán más de dos horas de espectáculo, con un intermedio. Se presentará la obra completa, con la excepción de algunos fragmentos, eliminados por razones estéticas y porque su contenido aleja el foco de la trama.

“Es muy poco lo que se modificó. Nos hemos alejado del final original, que involucra una pieza más alegre que chocaba con el sentimiento de la última escena y otras cosas chiquitas”, explicó Guzmán.

La ejecución del musical es un sueño largamente acariciado por Ayala, quien es la productora y gestora del proyecto. “No hay duda alguna que Eva Duarte fue una mujer excepcional. Era una chica joven que llegó del campo a la gran ciudad, siempre lista para superar los obstáculos que se le cruzaron en el camino. No se planteaba ser primera dama, quería ser actriz, pero llegó a tener poder. Poder que utilizó para mejorar la vida de mujeres y de pobres”, contó.

Ayala será quien encarne a Evita. Para ello estudió no sólo la caracterización del texto teatral, sino también imágenes y grabaciones reales de Eva Duarte, reproduciendo gestos y actitudes de la política argentina.

La artista reconoce que la obra tiene muchas críticas contra la protagonista y su entorno. Eso es, aseguró, lo que la hace ideal para mostrar la vida y obra de la llamada Santa Evita.

“Ella sabía tan bien como nosotros que una persona pública no será amada por todos. Sí, enfrentó muchos ataques a su persona y a sus aliados. No era de extrañar, ya que no hay que olvidar que en el fondo era una chica de pueblo que se ‘atrevió’ a desafiar a las élites militares y sociales de la Buenos Aires de principios del siglo pasado”.

En ese sentido, destacó la presencia del Che, el coprotagonista de la obra. Interpretado por Alvaro Chubi Gonzales, este personaje es el que guía la narrativa y cuestiona a todos los participantes, desde Evita hasta sus contrincantes políticos y el pueblo en general. “Es quien muestra las diferentes perspectivas de los acontecimientos”, agregó la cantante y productora.

La versión -que se verá en el escenario paceño- se basa en la traducción española de la obra de Andrew Lloyd Weber y Tim Rice, considerada por el último como una de las más fieles.

La dirección escénica es responsabilidad de Gyovanno Salas, mientras que Tatiana Fernández Calleja es la directora de coros. Sasha Salaverry es la asistente de escena y Norma Quintana es la directora de coreografía.

Los otros solistas de la obra son Mauricio Rosso Quintana, quien interpretará a Perón y Pablo Estrada, quien actuará como Magaldi.