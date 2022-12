$!Falta de pago a Ibermedia muestra que “la cultura no le interesa al Gobierno”

Para los cineastas, el que Bolivia no haya pagado los aportes al Programa Ibermedia confirma que la cultura no es una prioridad para el gobierno de Luis Arce. “Este sector es tan insignificante para las autoridades que incluso incumplen los acuerdos internacionales que firmaron”, manifestó el cineasta y gestor Mauricio Ovando.

El Programa Ibermedia de ayuda a la cinematografía y el audiovisual de Iberoamérica nació con el fin de estimular a la coproducción de películas de ficción y documentales realizados en la región iberoamericana. Cada año, los países realizan un aporte monetario para el fondo y que posteriormente el mismo beneficie a proyectos relacionados al mundo del séptimo arte. El 2 de diciembre el programa publicó en su página de Internet los resultados de la Convocatoria 2022. Se beneficiaron 104 proyectos cinematográficos y audiovisuales de distintos países de la región, pero ningún proyecto de Bolivia figuraba en las listas debido al incumplimiento de los aportes correspondientes de 2021 y 2022. Esta noticia despertó la alarma de los realizadores nacionales, quienes inmediatamente reclamaron una explicación a las autoridades de Gobierno. “Me parece un retroceso justo en el periodo en el que el cine boliviano está ganando espacios en el exterior, que es respetado y premiado, Es impensable que las autoridades no hagan nada”, manifestó el productor Jorge Sierra, de Santa Cruz. Para su colega Gory Patiño, director de Pseudo, la falta de pagos significa un retroceso enorme para el sector. “No es que no vamos a poder hacer cine. Sí los haremos, pero va a ser muy difícil y el número de estrenos con seguridad se verá reducido”, aseguró el realizador. Por su parte, Marcos Loayza recordó que muchas de las cintas más destacadas del país se lograron gracias al apoyo de Ibermedia. Entre ellas están Utama, de Alejandro Loayza, una de las películas más premiadas de los últimos tiempos, y Cuidando al sol, de Catalina Razzini, que se estrenó en España con éxito de taquilla y crítica.

Pero los beneficios de Ibermedia van más allá de simplemente garantizar que una cinta cuente con fondos. “Es una plataforma que nos permite llegar a otros mercados. Cuando se tienen coproducciones eso facilita que más gente llegue a ver la obra”, aseguró Loayza. También tienen puntos negativos, en perspectiva de algunos cineastas. Ovando advirtió que la dependencia en Ibermedia y programas similares tiene a homogeneizar la forma de hacer cine y tratar ciertos temas, dejando poco espacio para proyectos independientes. “Pero eso no significa que incumplamos nuestros compromisos y, menos aún, que cortemos apoyos a un sector falto de ellos”, agregó. La institución responsable de velar por los intereses del séptimo arte en el país es la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine). Su director general, Germán Monje, aclaró que la falta de nombres bolivianos en las listas del programa no significa que no haya beneficiados. “Hay que aclarar que no estamos congelados. La mora no significa que ya no nos beneficiaremos del apoyo como sucedió con otros países como Cuba y Venezuela”, indicó. La autoridad explicó que la regularización es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. “Es un acuerdo internacional”. Por eso, la semana pasada, Adecine emitió una carta a dicha cartera para solicitar información de por qué se retrasaron los pagos. “Nos informaron que, como resultado de la crisis generada por la pandemia de covid-19, se priorizaron los gastos en el área de salud: las diferentes vacunas, los reactivos para las pruebas, medicamentos y otros. Y para poder satisfacer la necesidad se tuvo que sacrificar otras”, indicó Monje. La autoridad aseguró que se pidió que la Cancillería se ponga al día con las deudas de 2021 y 2022, para que los proyectos bolivianos que fueron elegidos puedan recibir el apoyo. “Sí, Ibermedia nos informó que se seleccionaron postulaciones del país, las cuales no puede ser reveladas en este momento”. En ese sentido, Monje agregó que recibió un comunicado que indica que se espera saldar la deuda durante el primer trimestre del siguiente año. Mientras tanto, los cineastas se encuentran en emergencia. Continuarán trabajando, pero las dificultades se incrementaron. Loayza y su equipo, que se aprestan a filmar una nueva pieza, reconocieron que el periodo de reproducción se incrementó en la búsqueda de recursos.

“Este sector es tan insignificante para las autoridades que incluso incumplen los acuerdos internacionales”.

Mauricio Ovando

50%

del presupuesto

es el máximo de apoyo que el programa Ibermedia ofrece.

Cintas producidas Averno Estrenada en 2018, la cinta sigue las aventuras nocturnas de un lustrabotas que debe encontrar a su querido tío, perdido entre los recovecos de La Paz. Malcogidas La comedia negra dirigida por Denisse Arancibia llegó a los cines en 2017. Cuenta los conflictos de una familia formada por una abuela narcoléptica, una mujer transexual que quiere lograr la operación y una treintañera que nunca supo lo que es el orgasmo. Isleña Cuidando al sol de Catalina Razzini llegó este año a los cines comerciales españoles. Cuenta la historia de Lucía, una niña que vive en la Isla del Sol. Søren Dirigida por Juan Carlos Valdivia y estrenada en 2018, cuenta la historia de la relación de un matrimonio a lo largo de los años. Chaco La primera obra de ficción de Diego Mondaca sobre la Guerra del Chaco.

Marcos Loayza Director

“Bolivia no pagó sus cuotas pese al compromiso, y no sabemos por qué. No tenemos ningún apoyo y hay proyectos que ya se ejecutaron y dependían del apoyo para apoyar a la producción. Lamentablemente, es el único fondo de producción que tiene Bolivia. Es una plataforma que nos permite llegar a otros mercados. Cuando se tienen coproducciones, eso facilita que más gente llegue”.

Mauricio Ovando, cineasta y gestor

“Más allá de que yo esté a favor de una manera más amateur de hacer cine, eso no le quita que el estado tenga responsabilidades claras. El Gobierno debería tener la capacidad de poder pagar todos sus compromisos y apoyar a todas las áreas. Pero vimos que este sector es tan insignificante para las autoridades que incluso incumplen los acuerdos internacionales que firmaron”.

German Monje Adecine

“Hay que aclarar que no estamos congelados. La mora no significa que ya no nos beneficiaremos del apoyo como sucedió con otros países como Cuba y Venezuela. Bolivia no ha salido de Ibermedia. Hemos enviado ocho notas a la Cancillería para tratar el tema. Hemos logrado enviar una carta a la jefatura del programa para prorrogar el pago para el primer trimestre de 2023”.

Gory Patiño Director