Filme boliviano “El Gran Movimiento” triunfa en premios Coral de La Habana

“Es importantísimo que podamos ver este apoyo porque, si no, ya no van a haber películas bolivianas”, dijo el director de la producción de Bolivia, Francia, Catar y Suiza, que recibió además galardones por mejor sonido y edición.

El tono irónico inició con las palabras de Andrea Domeadiós, la conductora de la inauguración del festival.

Aludiendo al éxodo migratorio de cubanos, bromeó sobre el bajo salario de los actores. “Soy la única actriz que quiere estar en Cuba todavía”, dijo.

La conductora fue más allá al presentar a Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, encargado de velar por que se cumplan los lineamientos de esta institución política, que es la máxima autoridad del país.

“Yo siempre me he preguntado de qué se hablará en ese departamento”, dijo ante una sala llena de jóvenes que estallaron en aplausos. “Bravo, bravo”, gritaban en la oscuridad del cine.

“Por favor, mañana no me llamen del departamento ideológico, son solo chistes, tenemos que en Cuba sacar la solemnidad, reírnos un poco, no tener miedo a eso. ¡No me regañen!”, pidió la actriz.

Sin imponer “una sola forma de pensar”

Dos días después en la misma sala se presentó “El Mundo de Nelsito”, de Fernando Pérez, el director vivo más importante de la isla. El cineasta expresó, en un mensaje grabado, su deseo de que los cubanos hablen de sus sueños con libertad y sin temor al destierro.

“Acabo de cumplir 78 años, soy abuelo y no me imagino un mundo en que nosotros los abuelos le impongamos a nuestros nietos una sola forma de pensar”, señalo el director en medio de la aclamación de los jóvenes espectadores.

Nelsito es un niño autista que imagina una vida de éxito para su madre y vecinos que le rodean. Las historias que se cruzan en su mente, plagadas de humor y ternura, chocan con la triste realidad de estos habitantes de un deteriorado edificio en un barrio del este de La Habana.

“Virgilio en el gabinete azul”, del cineasta cubano Raynel Araoz, es otra de las cintas críticas presentadas esta semana. El documental trata de la vida del dramaturgo cubano Virgilo Piñera, víctima de la fuerte censura de la década de 1970, cuando los artistas eran silenciados incluso por su orientación sexual.

“Hace años esta película no hubiera aparecido”, considera d’Arthuys.