Indignación por el destrozo de cuadros de la artista Stih; la Felcn pide informes

Artistas de Bolivia e intelectuales reaccionaron con indignación ayer ante los cortes que sufrieron cuatro cuadros de la pintora Ejti Stih por parte del personal antinarcóticos en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, pese a que las obras tenían los permisos del Ministerio de Culturas para ir a Europa para una exposición internacional. La Felcn ha pedido un informe a sus efectivos.

“Es una barbaridad lo que pasó con los cuadros de Ejti Stih, pero no es la primera vez, ya nos pasó en 2018 con unas obras de Raquel Schawartz y Cecilia Lampo que fueron perforadas”, señaló Rodrigo Rada, curador de la galería de arte Kiosko, en Santa Cruz. En aquella ocasión, según Rada, nadie quiso asumir la responsabilidad.

En las últimas horas, la artista plástica de 64 años denunció cómo a pesar de que sus cuadros tenían los permisos del Ministerio de Culturas para ser llevados a Europa fueron dañados por personal antinarcóticos.

“Pese a que fui personalmente al aeropuerto con el despachante de la Aduana, donde un can adiestrado para encontrar droga olió los tres tubos de pinturas, la lucha contra el narcotráfico se vio obligada de romper con cuchillo el material para mi exposición”, contó ayer en su muro de Facebook.

La artista plástica Alejandra Dorado se mostró contrariada, aunque no sorprendida, por el daño de las obras de Stih. “Es terrible, pero no me sorprende por la falta de apoyo que siempre nos negaron las autoridades. Claro que da rabia, porque está demostrado que ni teniendo los permisos respetan nuestras obras. La ignorancia es muy exagerada”, precisó.

El artista David Sapiencia calificó el daño que sufrieron los cuadros de Stih como un apuñalamiento. “No tiene nombre y forma lo que hicieron con las obras de Ejti Stih, no solo apuñalaron sus pinturas, han apuñalado la inspiración de la artista. Apuñalaron el arte mismo”.

La artista Cecilia Wilde escribió en su muro de Facebook: “La imbecilidad en Bolivia ha llegado a extremos”.

No sólo artistas se mostraron indignados con el destrozo que sufrieron los cuadros de Stih. El expresidente Carlos Mesa escribió en su cuenta de Twitter: “Mi solidaridad con Stih, víctima de la barbarie y la ignorancia de quienes, a título de lucha contra el narcotráfico, destruyen obras de arte de una de nuestras más destacadas artistas plásticas”.

Mientras que el investigador social Roberto Laserna escribió en Twitter: “La pintora Ejti Stih llevaba sus obras a exposiciones internacionales. Nuestros heroicos luchadores contra el narcotráfico decidieron demostrar su valentía. Aquí uno de los damnificados”.

Desde Europa

Stih, que ya se encuentra en Europa, donde hace unas semanas presentó en Italia la exposición Mujeres de Gorizia, ratificó ayer su pesar por el daño que sufrieron sus obras y casi resignada apuntó que aguarda que nunca más pase esto con otros artistas.

“Espero que este incidente sirva para que en los envíos de obras de arte no pase nunca más algo así. Que la certificación presentada sirva para un envío seguro”, escribió a Página Siete. Stih viajará esta jornada a La Haya, Holanda, para inaugurar una exposición pictórica de su madre.

Felcn pide informes

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel José Illanes, informó ayer a este medio que tomó conocimiento del caso de las obras de Stih por las redes sociales y que por ello pidió un informe a la Felcn de Santa Cruz, no obstante indicó que funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia y seguridad del aeropuerto también revisan las cargas.

“Se ha dispuesto que se investigue esa situación y les daremos un informe luego. En el aeropuerto personal de la Aduana, la Felcn y otras instituciones, como la seguridad de la misma línea aérea, verifican (las cargas). Debemos saber quiénes han dañado los cuadros”, puntualizó Illanes a este medio.

Stih identificó al personal de la lucha antinarcóticos como los que cortaron sus cuadros en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. Página Siete le preguntó ayer a la artista si también hará una representación al Ministerio de Culturas, pero ella deslindó alguna responsabilidad en esa cartera estatal. “Creo que el ministerio no tiene ninguna culpa. Esto es una cuestión de coordinación y confianza entre las instituciones”, aseveró.

La artista Dorado cree que alguien debe pagar a Stih por el daño a sus cuatro obras.