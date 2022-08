Jorge Patiño explora política y amor en “Olivia”

Jorge Patiño lanzó hace unos días su nueva novela, Olivia, con el sello de Plural, con la que publicó otros libros en el pasado: La vida era solo una hipótesis (2021), Coda al diccionario (2004) y Supersticiones (2004).

“Comencé esta novela como un desafío. ¿Sería capaz de escribir una novela? Sentía que mi ritmo natural se inclinaba hacia el cuento y el ensayo, y la novela me parecía un desafío enorme. De hecho, han pasado más de 12 años desde que escribí las primeras líneas. En medio camino la he abandonado muchas veces antes de lograr algo que me satisficiera”, explicó el autor.

Ambientada en la ciudad de La Paz actual, Olivia hace referencia a problemas vigentes mediante personajes ficticios. Patiño considera que algunos quizá son fuera de lo común, pero lo suficientemente realistas como para sospechar que todos viven en algún rincón de la sede de Gobierno.

La novela pone en oposición a dos mundos de la urbe: un círculo de burgueses acomodados y un grupo de jóvenes idealistas. Estos mundos entran en contrapunto y tensión a través de dos historias en las que se tratan los temas de política, poesía y pensamiento.

Las dos historias son un amor imposible que va creciendo y un secuestro. Ambas se desarrollan en escenas en las que el lector conoce a los personajes a través de diálogos, descripciones y reflexiones.

La heroína es Olivia, una de las jóvenes del grupo y, de alguna manera, su líder natural por la fuerza de su carácter y sus convicciones inflexibles. Le acompañan Simón, un burgués con veleidades literarias; Petra, una joven alemana que ha venido a hacer la revolución que en su país ya es quimérica; el inescrupuloso abogado Gallardo; el excéntrico Píndaro, que vive en su peculiar mundo filosófico. Flavia, cuyo segundo hogar es el Malabar, Valeria que disfruta su doble vida hasta que la trama decide otra cosa; Rudy, el nuevo banquero; Rafo, el periodista que descubre el vínculo que da un vuelco a la historia; Camargo el poeta y Pascal el matemático.

Patiño explicó que la novela tiene complementarias que deben ser percibidas por el lector. “El lector debe sentir que dos personajes se están enamorando, en lugar de que el autor tenga que señalarlo de manera explícita. Algo similar sucede con el tiempo. El lector percibe que el tiempo de las dos tramas ha transcurrido porque las realidades han cambiado, sin que haya una cronología explícita. El tiempo de la novela no es el del calendario, sino el de su propia dinámica”, indicó.

Patiño nació en Río de Janeiro en 1954, hijo de padre boliviano y madre brasileña. Cursó el colegio en La Paz, la universidad en Brasil y el posgrado en Estados Unidos. Amante de la literatura, pero se reconoce como “un lector desordenado. Me gustan muchos autores, y seguramente he aprendido de muchos, pero no sabría señalar una influencia determinante”.