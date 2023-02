Festejo en el oriente del país

La tradición del Jueves de Comadres aún no pisa fuerte en Santa Cruz, pues aún no se registran actividades tradicionales que caractericen a este departamento.

Sin embargo, para no quedar aislados de este día, algunos lugares ofrecen a sus clientes algunos detalles tradicionales, tales como la torta de comadres, como ocurre en la discoteca Mantis, donde la dueña es una tarijeña que aprovecha el momento para dar a conocer algunos “aro, aros” de Tarija, así lo cuenta Natalia Prieto, quien es una villamontina que vive desde hace cuatro años en Santa Cruz de la Sierra.

“Lo que yo he percibido es que aquí en Santa Cruz no es tan tradicional, sí hay fraternidades tarijeñas que hacen ferias en la plazuela Tarija, hay grupos, pero así (en Santa Cruz) algo tradicional que hagan como en Tarija o Villa Montes, no he visto, aquí es más un tema del boliche“, manifiesta Natalia Prieto Lema.

Además, indica que hay fraternidades tarijeñas que realizan actividades, pero respecto a las cruceñas, no existe una actividad específica que los distinta de otros departamentos.