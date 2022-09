Julio Mazziotti visita Bolivia con su nuevo disco

Como muchos, Julio Mazziotti quedó encerrado en la pandemia. Sin poder seguir su rutina de viajes y conciertos, se dedicó a pensar y analizar la situación. El resultado fue el disco La ignota razón de una esfera, que el pianista presentará esta noche en su primer recital en el país.

“Tengo una larga lista de países que aún no he visitado y entre ellos estaba Bolivia. Esta es una gran oportunidad para mí, ya que no solo me permite compartir mi trabajo con ustedes, sino que también aporto un granito de arena al hermanamiento de nuestras naciones”, explicó ayer el argentino en una conferencia de prensa.

Mazziotti tiene programadas tres presentaciones en Bolivia. La primera será esta noche a las 19:00, en el teatro Doña Albina (avenida Ecuador, entre Rosendo Gutiérrez y Quito). En el recital presentará su última placa, además de ofrecer un recorrido por su discografía.

Formado como músico académico, el pianista argentino se dedica desde hace décadas a la composición y promoción de su propio material. Su estilo es neoclásico, con influencia de la música tradicional de su país.

“Si bien son melodías nuevas, la audiencia encontrará elementos familiares”, aseguró. El artista reconoció que “no es fácil promocionar el trabajo propio y es mucho más fácil tocar a los clásicos como Beethoven”.

El 8 de octubre estará en la ciudad de Cochabamba. En esa urbe presentará, junto a la fundación Enseñarte, el proyecto Música para cambiar el mundo, iniciativa que busca apoyar acciones solidarias.

El recorrido de Mazzarotti finalizará el 10 con la presentación del disco en Oruro, donde también dictará clases.