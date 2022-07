Julio se viene pesado con un festival y concierto de metal

Julio comienza con mucho peso. La agrupación de death metal Indignación celebrará el sábado 13 años con un festival y la siguiente semana el cantante Tim “Ripper” Owens interpretará sus clásicos.

Green Hell es el nombre del festival con el que Indignación festejará su aniversario. El nombre, Infierno Verde en español, se debe a que la banda está comprometida con la preservación del medio ambiente.

“Si, sorprende a muchos que músicos de death metal, un género muy extremo, tenga algo que ver con la ecología. Lo que pasa es que vimos que este género nos permite denunciar y hablar de temas preocupantes sin pelos en la lengua, de forma explícita”, explicó el guitarrista y representante del grupo xBICHOx del exterminio.

Nacida en 2009, Indignación tiene hasta la fecha dos discos y varios sencillos. Comenzaron tocando hardcore metal. Poco a poco fue cambiando su estilo hasta llegar al actual.

La celebración se llevará adelante en el local Live Buzz (avenida tejada Sorzano 1168). Comenzará a las 15:00.

“Tenemos un público de variada edad. Por eso decidimos comenzar temprano para que los más jóvenes puedan asistir y también para que se pueda disfrutar la mayor parte del tiempo toda la oferta que se preparó”, indicó xBICHOx.

Se tendrán clínicas de instrumentos y canto gutural, que comenzarán a las 16:00 y una feria. En los puestos se tendrá desde mercadería de los grupos participantes como emprendimientos veganos, como La Olla Rebelde y Tofu Punk, además de organizaciones involucradas en la preservación ambiental.

Además de Indignación estarán las bandas Destructive Menace, Demoniaco, Phronexis, Heresiarcas, Electro-Violence y AMDUAT. También se presentará el foto fanzine Ruido. La publicación está dedicada a la escena metalera paceña y fue elaborada por el fotógrafo Juan Carlos Usnayo. La entrada al evento costará 20 bolivianos.

El 7 de julio en el salón de eventos Fabril (calle Pinilla 1650, a una cuadra del Estadio) se presentará el cantante im “Ripper” Owens, una leyenda del metal. Formó parte de bandas importantes como Judas Priest, Iced Earth e Yngwie Malmsteen.

Durante la presentación interpretará temas de dichas agrupaciones, como Blood Stained, The Reckoning (Don’t Tread on Me) y tributos como Heaven and Hell de Dio. En el concierto participarán las bandas nacionales Nordic Wolf, Hate y Metal Age.

La entrada está a 200 bolivianos en preventa y el día del show a 250. Se pueden adquirir en Black Diamond (Sagárnaga #189), Rockstar Tatoo Barber Shop (Sánchez Lima #2532). Informes al 72087407.