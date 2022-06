Kate Bush logra el éxito gracias a la cuarta temporada de Stranger Things

Han pasado 37 años desde la primera vez que se escuchara Running Up That Hill, de Kate Bush. Fue un éxito, llegando al tercer lugar de las más escuchadas en Reino Unido de 1985. Un éxito que queda corto al alcanzado la anterior semana.

La razón de este regreso triunfal se debe a una escena de una serie de televisión: en la cuarta temporada de Stranger Things el personaje Max Mayfield (Sadie Sink) la escucha tras lidiar con la muerte de un familiar.

El éxito fue inmediato. Alcanzó el número uno en iTunes sorprendiendo a todos, inclusive a la propia cantautora británica, como reportaron los medios especializados del espectáculo como Hollywood Reporter.

“Es posible que hayan escuchado que la primera parte de la nueva temporada fantástica y apasionante de Stranger Things se estrenó hace poco en Netflix. La misma presenta la canción Running Up That Hill, a la que los jóvenes que aman el programa le están dando una nueva oportunidad. ¡A mí también me fascina”, escribió Bush, de 63 años, en sus redes sociales.

La artista nacida en Bexleyheath (Reino Unido) agregó que “debido a esto, Running Up That Hill está en las listas de éxitos de todo el mundo y ha entrado en las listas del Reino Unido en el puesto número 8. ¡Todo es verdaderamente emocionante! Muchas gracias a quienes han apoyado la canción. Espero con gran expectativa el resto de la serie en julio”.