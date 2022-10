Kim Hyun-joong, estrella del K-pop, actuará jueves

Kim Hyun-joong, una de las grandes estrellas del K-pop, actuará y se reunirá con sus fans el jueves en La Paz. Es la segunda vez que el artista llega al país.

Una de las características del recital, que forma parte de la gira sudamericana el músico coreano, es que se tendrá una sesión para que los fans que pagaron la entrada VIP+Hi Touch conozcan a la estrella en directo, al finalizar la presentación.

El músico de 36 años tiene muchos seguidores en el país desde hace años. Debutó en 2005 como parte del grupo surcoreano SS501. Parte de su fama internacional se debe a su participación en el popular programa de televisión We Got Married (Nos acabamos de casar) y Boys Over Flowers (Chicos sobre flores). En 2011, debutó como solista con el disco Break Down.

El concierto se realizará en el coliseo cerrado Julio Borelli Viterito (calle México). Las puertas se abrirán a las 17:00 y se tiene previsto que comience entre las 19:30 y 20:00. No habrá telonero, aunque sí un cuerpo de baile, y Kim Hyun-joong cantará durante hora y media.

Las entradas se pueden comprar mediante el portal passline o en los puntos de venta habilitados en Cinebol de El Alto (Ciudad Satélite), Torres Mall y Mercado Camacho (Café K-Pop) de La Paz. Para la sección VIP+Hi Touch el costo es de 1.400 bolivianos. En VIP es de 800 y en general, 400.