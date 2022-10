Kim Hyun-joong seduce con sus temas a La Paz, por tercera vez

Con luces y coronas verdes, unas 1.500 espectadoras corearon y festejaron las canciones que Kim Hyun-joong interpretó durante las más de dos horas y media del concierto que ofreció anoche.

Las estrella se presentó por tercera vez en la sede de gobierno. En esta ocasión llegó acompañado por su banda, Gemini, y una traductora que le permitió comunicarse con sus fans bolivianas.

El artista surcoreano interpretó algunos de sus temas más conocidos, como Because I’m stupid, A bell of blesing y The end of a dream. También sorprendió cuando cantó Despacito, de Luis Fonci, la canción latinoamericana que, aseguró, es su favorita.