Beyoncé se convirtió anoche en la artista con mayor número de Grammys en la hi8storia al haber alcanzado los 32 gramófonos, los cuatro últimos durante la edición 65 de la máxima fiesta de la música.

El público se puso en pie para ovacionar a Beyoncé cuando recogió este premio que, al borde de las lágrimas, dedicó a Dios, a sus padres, a su tío Johnny, a sus hijos y a la comunidad queer.

La artista, quien llegó tarde al show, ya era la mujer más nominada de la historia —88 veces— y hasta antes de la gala contaba con 28 premios que avalaban su exitoso camino en la industria musical como estrella de pop.

Además de romper el récord que tenía el director de orquesta húngaro Georg Solti, Beyoncé supera también a figuras icónicas como el legendario productor Quincy Jones, con quien compartía el segundo lugar.

Los cuatro títulos que ha ganado la cantante fueron mejor canción de música electrónica y dance por Break My Soul; mejor interpretación de R&B tradicional por Plastic Off the Sofa; mejor canción de R&B por Cuff It y por mejor álbum dance electrónico por Renaissance.

Encanto

La cinta Encanto ganó tres Grammy en las categorías de mejor recopilación de banda sonora para medios visuales, en la de mejor banda sonora para medios visuales y en la de mejor canción compuesta para medios visuales.

El filme ambientado en el folclore colombiano barrió a todos sus oponentes en los apartados relativos a mejor banda sonora y canción.

Album del año

Harry Styles fue reconocido con el Grammy a álbum del año por su trabajo Harry’s House.

En este apartado también competían ABBA (Voyage); (Adele (30); Bad Bunny (Un Verano Sin Ti); Beyoncé (Renaissance); Mary J. Blige (Good Morning Gorgeous); Brandi Carlile (In These Silent Days); Coldplay (Music of the Spheres); Kendrick Lamar (Mr. Morale & the Big Steppers); y Lizzo (Special).