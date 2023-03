Sobre la fastuosa ceremonia de entrega de los premios de la Academia de Hollywood flota el fantasma de “la bofetada”: el impresionante instante en el que Will Smith atacó a Chris Rock en el escenario el año pasado por un chiste sobre la pérdida de cabello de su esposa.

“Lo vamos a reconocer, y luego vamos a pasar a otra cosa”, dijo la productora ejecutiva del Oscar, Molly McNearney. “La Academia ha dejado muy claro que no le parece gracioso y que preferiría que no se discutiese al respecto. Pero supongo que no puedes hacer de cuenta que no ocurrió”, agregó.

Esas declaraciones responden a las críticas que recibieron los organizadores el año pa pasado. Se cuestionó que se permitiera a Smith continuar en el evento luego de la agresión, e incluso recibir su estatuilla al mejor actor.

Después se le prohibió asistir a la gala por una década. Esto significa que no presentará este año el premio a la mejor actriz, como dicta la tradición de la gala.

También significa que por primera vez, un “equipo de crisis” estará tras bastidores para responder en caso de que ocurra algo fuera del guión. “Hemos trabajado en la Convención del Partido Demócrata y en las ceremonias de toma de posesión de varios presidentes”, dijo el productor Glenn Weiss.

El objetivo de su equipo y del anfitrión, Jimmy Kimmel, es “mantener la ceremonia entretenida”. Si la gente se mantendrá frente a la pantalla es otra cuestión.

En parte gracias a “la bofetada”, los índices de audiencia mejoraron el año pasado luego de caídas récord, pero incluso así no llegaron ni cerca de los números de los años 1990, a medida que el interés por las premiaciones se desvanece y los fatalistas predicen el fin de las salas.