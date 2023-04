“Detrás de cada hombre que está vivo hay 30 espíritus, ya que ese es el ratio por el que los muertos superan en número a los vivos”, escribió Arthur C. Clarke en su obra clásica, “2001: Odisea en el espacio”.

Es una pregunta que nos hacemos: ¿hay más muertos que vivos? Según la ciencia, estamos lejos los vivos (8.000 millones) de alcanzar la cifra de muertos en la historia, estimada en más de 110.000 millones por el Population Reference Bureau.

Estas cosas me vienen a la cabeza cuando fallece alguien que he conocido, lo cual sucede cada vez con mayor frecuencia. No recuerdo muchos nacimientos en los últimos diez años, pero sí innumerables muertes de amigos. Claro, me dirán, son cosas propias de la edad y mi generación ya está haciendo fila.

Todo esto para recordar al cineasta argentino Jorge Denti, con quien tuve amistad en México durante su exilio y el mío, aunque él se fue de Argentina en 1966, cuando todavía no se había desatado la represión de la dictadura de Onganía. El exilio hermana, y eso sucedió entre nosotros y con muchos otros de la comunidad sudamericana y centroamericana acogida en México en las décadas de 1970 y 1980. Yo regresé a Bolivia en 1984 y Jorge se quedó en México hasta su muerte, ocurrida el 8 de diciembre de 2022 a los 79 años de edad. Me enteré casualmente en Francia, y he tardado todo este tiempo en procesar la noticia para escribir sobre él.

Creo recordar que conocí a Jorge cuando estaba editando en Ciudad de México su documental “Malvinas, historia de traiciones”, en 1983. Estuvimos conversando en la sala de edición donde trabajaba y cuando la obra se estrenó un año después, escribí una nota para el servicio de features de la DPA, la Agencia Alemana de Prensa, donde trabajaba mi amigo “Gato” Salazar.