Hubo 15 invitadas de diferentes partes del mundo como Laura Freixas de España o la poeta mapuche Daniela Catrileo. Con muchas de ellas se logró el “Diálogo de autoras” moderado por Vicky Ayllón.

Toda la logística y el último de los detalles se hicieron pensando en dar realce a las mujeres que escriben y que siempre han merecido. “Las escritoras no han sido olvidadas, que es algo inconsciente, sino silenciadas, que es algo premeditado. Y algo activo, no se las incluía en las antologías, no se las invitaba a los encuentros literarios y no se las reseñaba”, dijo Colanzi en una entrevista.

No es todo. Los nombres de las salas fueron cambiados. Domitila Barrios, Ateneo Femenino, Emma Villazón y Feminiflor cobraron gran significado porque los visitantes a estos espacios, si no lo sabían, se enteraban del legado que cada nombre implica.

Todas estas ideas ejecutadas por la CDLLP fueron acompañadas por el Estado que se adhirió no solo a los conceptos, sino que ayudó en la llegada de Luzmila Carpio, una de las embajadoras de la música boliviana.

Y todo este mosaico de actividades tuvo una respuesta positiva del público. Eso se reflejó en la venta de libros como “Feminismo Bastardo”, de María Galindo, y “De Challuma he venido”, basado en la obra de Basilia Catari, ambos títulos publicados con Mujeres Creando.